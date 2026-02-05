Σαφάρι τρόμου: Ελέφαντας εμβολίζει βαν με τουρίστες, σκηνές πανικού και ουρλιαχτά

Η βόλτα για Βρετανούς τουρίστες σε πάρκο σαφάρι της Τανζανίας παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μία τρομακτική εμπειρία έζησε μία ομάδα Βρετανών τουριστών στην Τανζανία, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν δέχθηκε επίθεση από έναν τεράστιο ελέφαντα.

Πλάνα που δημοσιεύει η Daily Mail, δείχνουν τους τουρίστες να διασκεδάζουν απολαμβάνοντας τη βόλτα τους σε ένα πάρκο σαφάρι, όταν ένας γιγάντιος ελέφαντας ορμά πάνω στο όχημα.

Ο ελέφαντας εμβολίζει το βαν, σπάζοντας το παράθυρο. Ακολουθεί πανικός, με κραυγές και ουρλιαχτά, αλλά μία τουρίστρια απροσδόκητα δεν κατάλαβε τίποτα, αιφνιδιάζοντας τους υπόλοιπους της ομάδας.

«Δεν το είδα», φωνάζει, με έναν συνεπιβάτη της να της απαντά: «Αστειεύεσαι; Ήταν ο ελέφαντας».

Το όχημα απομακρύνθηκε με ταχύτητα προς την ασφάλεια και τα θραύσματα γυαλιού φαίνονταν διάσπαρτα στα καθίσματα και στο πάτωμα του οχήματος. Ένας από τους επιβάτες ακούγεται να φωνάζει πως αιμορραγεί.

