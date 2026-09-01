Σοκαριστική αποκάλυψη από την Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Δεν μπορώ να βγω έξω»

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ αποκάλυψε στο σουηδικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVT ότι έχει πληρώσει βαρύ τίμημα για τη δράση της ως ακτιβίστρια.

«Δέχομαι καθημερινά πολλές απειλές κατά της ζωής μου. Δεν μπορώ να βγω έξω χωρίς να με παρενοχλήσουν», αποκαλύπτει η Τούνμπεργκ.

Η ίδια λέει ότι εύχεται από καρδιάς να μη χρειαστεί καμία άλλη νεαρή γυναίκα που δραστηριοποιείται κοινωνικά να περάσει όσα έχει βιώσει η ίδια.

«Εύχομαι ολόψυχα, ιδιαίτερα οι νέες γυναίκες που συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά ζητήματα, να μη χρειαστεί να υπομείνουν όλα όσα έχουμε αναγκαστεί να αντέξουμε εγώ και άλλοι άνθρωποι», δηλώνει.

Η σκηνοθέτις Έλενα Μόλι, η οποία δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ για τη γέννηση του κινήματος Fridays For Future που ίδρυσε η Τούνμπεργκ, θέλησε να κατανοήσει το κίνημα μέσα από την οπτική των ίδιων των ακτιβιστών.

Η Μόλι δηλώνει ιδιαίτερα ανήσυχη για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται λόγος για τους ακτιβιστές.

«Χρησιμοποιείται πραγματικά σκληρή γλώσσα για τους ακτιβιστές και αυτό είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που μπορώ να φανταστώ», αναφέρει.

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