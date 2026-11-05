ΕΟΔΥ: Δύο θάνατοι από γρίπη και 57 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Snapshot Την εβδομάδα 26 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου καταγράφηκαν 57 νέες εισαγωγές γρίπης

Δύο σοβαρά κρούσματα και δύο θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Η θετικότητα για COVID-19 παρουσιάζει ανοδική τάση. Snapshot powered by AI

Ανοδική τάση παρουσιάζει η θετικότητα για COVID-19 στην κοινότητα, ενώ μικρή πτώση καταγράφει η γρίπη.

Ωστόσο οι νοσηλείες καταγράφουν αύξηση και την εβδομάδα 26 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου, καταγράφηκαν 57 νέες εισαγωγές γρίπης, δύο νέα σοβαρά και δύο νέοι θάνατοι.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση. Την τελευταία εβδομάδα δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις.

Ιός SARS-CoV-2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 156 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=196).

Δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ούτε νέος θάνατος.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παραμένει κάτω από το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 57 νέες εισαγωγές γρίπης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=46). Καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και δύο νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 15 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, μεταξύ 477 δειγμάτων ανευρέθηκαν 27 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α. Από τα 23 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 21 (91%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και δύο (9%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του RSV των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

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