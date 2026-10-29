ΕΟΔΥ: 6 νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης - 182 εισαγωγές COVID-19 και ένας θάνατος την τελευταία εβδομάδα

Κυριαρχεί ο τύπος Α της γρίπης 

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ΕΟΔΥ: 6 νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης - 182 εισαγωγές COVID-19 και ένας θάνατος την τελευταία εβδομάδα
ΥΓΕΙΑ
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  • Tην τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 6 νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης τύπου Α με νοσηλεία σε ΜΕΘ, χωρίς νέους θανάτους από γρίπη.
  • Οι εισαγωγές λόγω COVID-19 αυξήθηκαν σε 182, με μία νέα διασωλήνωση και έναν θάνατο.
  • Συνιστάται ο εμβολιασμός κατά της γρίπης και της COVID-19 σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.
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Αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα της λοίμωξης COVID-19 , όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Σε χαμηλά επίπεδα κινείται η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, η οποία παραμένει κάτω από το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 19-25 Οκτωβρίου. Στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV-2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Κατά την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν ανοδική τάση. Καταγράφηκαν 182 νέες εισαγωγές COVID-19 (αριθμός εισαγωγών κατά την προηγούμενη εβδομάδα: Ν=121).

Καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση κι ένας νέος θάνατος.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παραμένει κάτω από το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας μικρή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI), η θετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 39 νέες εισαγωγές γρίπης, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=52). Καταγράφηκαν έξι νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν καταγράφηκε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης, μεταξύ 377 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 21 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α.

Από τα 18 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 17 (94%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1) pdm09 και ένα (6%) στον υπότυπο Α(Η3).

Τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του RSV των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

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