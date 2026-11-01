Νωρίτερα φέτος η έξαρση της γρίπης και του κορωνοϊού - Τι λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για τα εμβόλια

Snapshot Η εποχική έξαρση της γρίπης και του κορωνοϊού θα ξεκινήσει νωρίτερα φέτος στην Ελλάδα, με αυξητική τάση στα κρούσματα COVID-19.

Οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών και τα παιδιά από έξι μηνών έως πέντε ετών πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα για γρίπη.

Η διάκριση γρίπης και COVID-19 από τα συμπτώματα είναι δύσκολη, γι’ αυτό συνιστώνται self test σε ομάδες υψηλού κινδύνου για έγκαιρη διάγνωση.

Καταγράφεται αύξηση των περιστατικών μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, που συνδέεται με κυκλοφορία νέων στελεχών και όχι με αποτυχία των εμβολίων.

Συμπτώματα όπως έντονος πονοκέφαλος, πολύ υψηλός πυρετός, δυσκαμψία αυχένα, ληθαργικότητα και φωτοφοβία απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση για πιθανή μηνιγγίτιδα. Snapshot powered by AI

Πιο νωρίς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές αναμένεται να εξελιχθεί φέτος η εποχική έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων, με τον κορωνοϊό να εξακολουθεί να καταγράφει αυξητική τάση στην Ελλάδα και τη γρίπη να εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Την εικόνα αυτή περιέγραψε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη σημασία του έγκαιρου εμβολιασμού.

Όπως εξήγησε, η μετατόπιση της εποχικής δραστηριότητας των ιών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά παρατηρείται ευρύτερα στις χώρες του βόρειου ημισφαιρίου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η έξαρση της COVID-19 εκδηλώθηκε ήδη από τον Σεπτέμβριο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Στην Ελλάδα, αντίθετα, η ανοδική πορεία των περιστατικών κορωνοϊού συνεχίζεται, γεγονός που δείχνει ότι το κύμα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Όσον αφορά τη γρίπη, η θετικότητα είχε παρουσιάσει άνοδο περίπου δύο εβδομάδες πριν από τις δηλώσεις του καθηγητή, για να ακολουθήσει στη συνέχεια υποχώρηση. Ωστόσο, η συνολική εκτίμηση είναι ότι η εποχική έξαρση ενδέχεται να ξεκινήσει τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα από ό,τι συνήθως.

Ποιοι δεν πρέπει να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό για τη γρίπη

Με δεδομένη την πιθανότητα πρόωρης κυκλοφορίας της γρίπης, ο Γκίκας Μαγιορκίνης κάλεσε όσους ανήκουν στις ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός να μην τον αναβάλουν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών, αλλά και στα παιδιά από έξι μηνών έως πέντε ετών, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό να αποκτήσουν εγκαίρως προστασία ενόψει της περιόδου αυξημένης κυκλοφορίας του ιού.

Πώς ξεχωρίζουν η γρίπη και ο κορωνοϊός από τα συμπτώματα

Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στην κλινική εικόνα των δύο λοιμώξεων, εξηγώντας ότι υπάρχουν ορισμένες διαφορές στην εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Στη γρίπη, συνήθως προηγούνται ο πυρετός, ο πονόλαιμος, η καταρροή και το μπούκωμα, ενώ ο βήχας μπορεί να εμφανιστεί σε επόμενο στάδιο. Αντίθετα, στην COVID-19 η ρινική συμφόρηση και η καταρροή ενδέχεται να παρουσιαστούν νωρίτερα.

Παρά τις διαφορές αυτές, η αναγνώριση του ιού αποκλειστικά από τα συμπτώματα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Μαγιορκίνης, αυτή την περίοδο κυκλοφορούν πολλές αναπνευστικές λοιμώξεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα.

Για τον λόγο αυτό, συνέστησε στα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να αξιοποιούν τα self test. Η έγκαιρη διάγνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπάρχουν ειδικές θεραπείες τόσο για τη γρίπη όσο και για την COVID-19, οι οποίες πρέπει να χορηγούνται εγκαίρως.

Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος και η αύξηση των περιστατικών

Στη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής τοποθετήθηκε και για την κατάσταση της νεαρής γυναίκας που νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη, διευκρινίζοντας ότι, με βάση τα τότε διαθέσιμα στοιχεία, δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί οριστικά η διάγνωση της μηνιγγίτιδας. Όπως σημείωσε, για να ολοκληρωθεί η διαγνωστική διαδικασία μπορεί να απαιτηθούν ακόμη και μερικά 24ωρα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αύξηση των περιστατικών μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου τα τελευταία χρόνια, μια τάση που δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά έχει καταγραφεί και σε άλλες χώρες.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί ένδειξη αποτυχίας των εμβολίων. Αντίθετα, φαίνεται να συνδέεται με την εντονότερη κυκλοφορία ορισμένων στελεχών του μηνιγγιτιδόκοκκου.

Όπως υπενθύμισε, πρόκειται για νόσο που μπορεί να προληφθεί μέσω εμβολιασμού, με τα σχετικά εμβόλια να χορηγούνται κυρίως σε μικρότερες ηλικίες.

Τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας που χρειάζονται άμεση αξιολόγηση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναγνώριση των συμπτωμάτων που μπορεί να υποδηλώνουν μηνιγγίτιδα. Ο Γκίκας Μαγιορκίνης επισήμανε ότι ο έντονος πονοκέφαλος, ο πολύ υψηλός πυρετός, η δυσκαμψία στον αυχένα, η ληθαργικότητα και η φωτοφοβία είναι ενδείξεις που πρέπει να κινητοποιούν άμεσα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν και εξανθήματα στο σώμα, όταν η λοίμωξη έχει εξελιχθεί σε συστηματική νόσο.

Τα συγκεκριμένα σημάδια δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

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