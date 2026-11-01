Νωρίτερα φέτος η έξαρση της γρίπης και του κορωνοϊού - Τι λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για τα εμβόλια

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ εξηγεί ποιες ομάδες πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα, πώς διαφέρουν τα συμπτώματα γρίπης και COVID-19 και ποια σημάδια της μηνιγγίτιδας απαιτούν προσοχή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Νωρίτερα φέτος η έξαρση της γρίπης και του κορωνοϊού - Τι λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για τα εμβόλια
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εποχική έξαρση της γρίπης και του κορωνοϊού θα ξεκινήσει νωρίτερα φέτος στην Ελλάδα, με αυξητική τάση στα κρούσματα COVID-19.
  • Οι ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών και τα παιδιά από έξι μηνών έως πέντε ετών πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα για γρίπη.
  • Η διάκριση γρίπης και COVID-19 από τα συμπτώματα είναι δύσκολη, γι’ αυτό συνιστώνται self test σε ομάδες υψηλού κινδύνου για έγκαιρη διάγνωση.
  • Καταγράφεται αύξηση των περιστατικών μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου, που συνδέεται με κυκλοφορία νέων στελεχών και όχι με αποτυχία των εμβολίων.
  • Συμπτώματα όπως έντονος πονοκέφαλος, πολύ υψηλός πυρετός, δυσκαμψία αυχένα, ληθαργικότητα και φωτοφοβία απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση για πιθανή μηνιγγίτιδα.
Snapshot powered by AI

Πιο νωρίς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές αναμένεται να εξελιχθεί φέτος η εποχική έξαρση των αναπνευστικών λοιμώξεων, με τον κορωνοϊό να εξακολουθεί να καταγράφει αυξητική τάση στην Ελλάδα και τη γρίπη να εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Την εικόνα αυτή περιέγραψε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη σημασία του έγκαιρου εμβολιασμού.

Όπως εξήγησε, η μετατόπιση της εποχικής δραστηριότητας των ιών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά παρατηρείται ευρύτερα στις χώρες του βόρειου ημισφαιρίου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η έξαρση της COVID-19 εκδηλώθηκε ήδη από τον Σεπτέμβριο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Στην Ελλάδα, αντίθετα, η ανοδική πορεία των περιστατικών κορωνοϊού συνεχίζεται, γεγονός που δείχνει ότι το κύμα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Όσον αφορά τη γρίπη, η θετικότητα είχε παρουσιάσει άνοδο περίπου δύο εβδομάδες πριν από τις δηλώσεις του καθηγητή, για να ακολουθήσει στη συνέχεια υποχώρηση. Ωστόσο, η συνολική εκτίμηση είναι ότι η εποχική έξαρση ενδέχεται να ξεκινήσει τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα από ό,τι συνήθως.

Ποιοι δεν πρέπει να καθυστερήσουν τον εμβολιασμό για τη γρίπη

Με δεδομένη την πιθανότητα πρόωρης κυκλοφορίας της γρίπης, ο Γκίκας Μαγιορκίνης κάλεσε όσους ανήκουν στις ομάδες για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός να μην τον αναβάλουν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πολίτες ηλικίας άνω των 60 ετών, αλλά και στα παιδιά από έξι μηνών έως πέντε ετών, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό να αποκτήσουν εγκαίρως προστασία ενόψει της περιόδου αυξημένης κυκλοφορίας του ιού.

Πώς ξεχωρίζουν η γρίπη και ο κορωνοϊός από τα συμπτώματα

Ο καθηγητής αναφέρθηκε και στην κλινική εικόνα των δύο λοιμώξεων, εξηγώντας ότι υπάρχουν ορισμένες διαφορές στην εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

Στη γρίπη, συνήθως προηγούνται ο πυρετός, ο πονόλαιμος, η καταρροή και το μπούκωμα, ενώ ο βήχας μπορεί να εμφανιστεί σε επόμενο στάδιο. Αντίθετα, στην COVID-19 η ρινική συμφόρηση και η καταρροή ενδέχεται να παρουσιαστούν νωρίτερα.

Παρά τις διαφορές αυτές, η αναγνώριση του ιού αποκλειστικά από τα συμπτώματα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Μαγιορκίνης, αυτή την περίοδο κυκλοφορούν πολλές αναπνευστικές λοιμώξεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα.

Για τον λόγο αυτό, συνέστησε στα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να αξιοποιούν τα self test. Η έγκαιρη διάγνωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς υπάρχουν ειδικές θεραπείες τόσο για τη γρίπη όσο και για την COVID-19, οι οποίες πρέπει να χορηγούνται εγκαίρως.

Η μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος και η αύξηση των περιστατικών

Στη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής τοποθετήθηκε και για την κατάσταση της νεαρής γυναίκας που νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη, διευκρινίζοντας ότι, με βάση τα τότε διαθέσιμα στοιχεία, δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί οριστικά η διάγνωση της μηνιγγίτιδας. Όπως σημείωσε, για να ολοκληρωθεί η διαγνωστική διαδικασία μπορεί να απαιτηθούν ακόμη και μερικά 24ωρα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αύξηση των περιστατικών μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου τα τελευταία χρόνια, μια τάση που δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά έχει καταγραφεί και σε άλλες χώρες.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί ένδειξη αποτυχίας των εμβολίων. Αντίθετα, φαίνεται να συνδέεται με την εντονότερη κυκλοφορία ορισμένων στελεχών του μηνιγγιτιδόκοκκου.

Όπως υπενθύμισε, πρόκειται για νόσο που μπορεί να προληφθεί μέσω εμβολιασμού, με τα σχετικά εμβόλια να χορηγούνται κυρίως σε μικρότερες ηλικίες.

Τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας που χρειάζονται άμεση αξιολόγηση

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναγνώριση των συμπτωμάτων που μπορεί να υποδηλώνουν μηνιγγίτιδα. Ο Γκίκας Μαγιορκίνης επισήμανε ότι ο έντονος πονοκέφαλος, ο πολύ υψηλός πυρετός, η δυσκαμψία στον αυχένα, η ληθαργικότητα και η φωτοφοβία είναι ενδείξεις που πρέπει να κινητοποιούν άμεσα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν και εξανθήματα στο σώμα, όταν η λοίμωξη έχει εξελιχθεί σε συστηματική νόσο.

Τα συγκεκριμένα σημάδια δεν πρέπει να αγνοούνται, καθώς απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Έχω ξεπλύνει 1 εκατομμύριο»: Νέοι διάλογοι για το κύκλωμα στο «Χωριάτικο» - Έδερναν και έκλεβαν πελάτες στα strip clubs

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Διαβολικό σχέδιο «σαν ατύχημα»: Στραγγάλισε με τους δύο εραστές της τον σύζυγό της και τον πέταξε σε λίμνη

11:10LIFESTYLE

«Η πιο όμορφη δεκαετία της ζωής μας» - Τα δίδυμα της Ηρώς Σαΐα και του Σταύρου Ξαρχάκου έγιναν 10 ετών - Το συγκινητικό βίντεο από το μαιευτήριο μέχρι σήμερα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε σοκ» - Η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου για τις απάτες της ΜΚΟ και τη δωρεά που έκανε

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

10:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για την επίθεση σε Πλεύρη: «Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν εκβιάζεται»

10:55WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε η «κότα της κόλασης» - Ο δεινόσαυρος που ζούσε πριν 66 εκατομμύρια χρόνια

10:51WHAT THE FACT

ΗΠΑ: Στα 19 του άνοιξε επιχείρηση με 3D εκτυπωτές και έφτασε σε ετήσια έσοδα 696.000 ευρώ

10:46ΚΟΣΜΟΣ

«Δραπετεύσαμε από την κόλαση»: Εκατοντάδες εξαντλημένοι Ουκρανοί επιστρέφουν από το Ολέσκι, μετά την προσωρινή εκεχειρία

10:45LIFESTYLE

Μαράια Κάρεϊ: Έδωσε το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με το «It's time» - Το viral βίντεο

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις φυλακές της Κόστα Ρίκα: Πώς η ειρηνική χώρα έγινε πεδίο μάχης συμμοριών

10:29ΕΥ ΖΗΝ

Οι άνδρες που καταναλώνουν πιο πολύ κρέας και γαλακτοκομικά έχουν χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Νωρίτερα φέτος η έξαρση της γρίπης και του κορωνοϊού - Τι λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για τα εμβόλια και τη μηνιγγίτιδα

10:19WHAT THE FACT

Κανένα αμφίβιο δεν ζει σήμερα στη θάλασσα – Αυτό ζούσε εκεί πριν από 237 εκατ. χρόνια

10:15WHAT THE FACT

Το νέο χόμπι που εξαπλώνεται σε όλη την Κίνα: «Άρχισα να καλλιεργώ ένα τούβλο»

10:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανασκόπηση Μητσοτάκη: Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Απεγκλωβίστηκε 49χρονος οδηγός χωρίς τις αισθήσεις του

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που φορτηγάκι εισβάλλει σε εστιατόριο γεμάτο πελάτες στην Καλιφόρνια

09:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία για την επίθεση σε Πλεύρη: «Ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων»

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προσοχή στην Αττική το απόγευμα» - Προειδοποίηση Κολυδά για τις επόμενες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:30ΕΘΝΙΚΑ

Ο ναύαρχος Φενέκος απαντά γιατί δεν βυθίστηκε η φρεγάτα «Μπουμπουλίνα»

06:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άδεια τα παιδικά θέατρα από σχολεία - Ρουγγέρη: «Κινδυνεύει όλος ο κλάδος να καταστραφεί» - Τι λένε εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι του θεάτρου

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γαμπρός έφτασε έφιππος στην εκκλησία συνοδεία 14 καβαλάρηδων και παντρεύτηκε με 14 κουμπάρους

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Η μεγάλη επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα - Πού πήγαν, ποιους συνάντησαν

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Προσοχή στην Αττική το απόγευμα» - Προειδοποίηση Κολυδά για τις επόμενες ώρες

09:19ΚΥΠΡΟΣ

Άγριο έγκλημα στην Κύπρο: Την εξαπάτησε, την δολοφόνησε με σκεπάρνι και την πέταξε στο πηγάδι

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Πολική δίνη: Ανατροπή στη στρατόσφαιρα φέρνει ψυχρή εισβολή στην Ευρώπη – Τι θα γίνει στην Ελλάδα

19:44ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου βάσει GFS και ECMWF

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος σε σχολική γιορτή στην Τουρκία: Έντυσαν παιδιά δαίμονες και τα τύλιξαν με την ελληνική σημαία

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη με νεκρή 80χρονη - Συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι φαιδροί ισχυρισμοί ακραίων αλβανικών εθνικιστών για ιλλυρική καταγωγή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Στρατηγών του και η πραγματικότητα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε σοκ» - Η αντίδραση του Νίκου Οικονομόπουλου για τις απάτες της ΜΚΟ και τη δωρεά που έκανε

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η ΜΚΟ μέσω της οποίας η οργάνωση «εξαφάνισε» εκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν για παιδιά με σπάνιες ασθένειες

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητική ανταπόκριση: Ορφανός γαμπρός ζήτησε «συγγενείς» στα social, χιλιάδες πήγαν στον γάμο

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Απεγκλωβίστηκε 49χρονος οδηγός χωρίς τις αισθήσεις του

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ