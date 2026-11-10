Παράνομο εργαστήριο χαλκού στην καρδιά της Αθήνας – Δύο συλλήψεις με φόντο την έκρηξη στην Πλάκα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν ένας 34χρονος αλλοδαπός και ένας 33χρονος Έλληνας

Μίλτος Τσεκούρας

Παράνομο εργαστήριο χαλκού στην καρδιά της Αθήνας – Δύο συλλήψεις με φόντο την έκρηξη στην Πλάκα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Στην Ομόνοια εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας και εμπορίας χαλκού, όπου συνελήφθησαν δύο άνδρες.
  • Οι συλληφθέντες φέρονται να επεξεργάζονταν μεταλλικά αντικείμενα κυρίως από κλοπές, χωρίς άδεια λειτουργίας και περιβαλλοντικά μέτρα.
  • Κατασχέθηκαν μηχάνημα κοπής καλωδίων χαλκού, ποσότητα καθαρού χαλκού, καλώδια και μικροποσότητα κάνναβης.
  • Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σύνδεση των συλληφθέντων με την κλοπή χαλκού που οδήγησε στην έκρηξη στην Πλάκα.
  • Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας και οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
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Νέες διαστάσεις αποκτά η υπόθεση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας χαλκού στην Αθήνα, μετά τον εντοπισμό παράνομου εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άνδρες.

Η νέα αστυνομική επιχείρηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται στο επίκεντρο η υπόθεση της κλοπής χαλκού από κατοικία στην Πλάκα, η οποία συνδέεται με τη φονική έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας είχε συλληφθεί και ένας από τους κατηγορουμένους για την κλοπή χαλκού από το σπίτι στην Πλάκα. Ωστόσο, δεν προκύπτει από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία ότι οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν στο παράνομο εργαστήριο συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ, εντοπίστηκε παράνομος χώρος επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων στην Ομόνοια.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν ένας 34χρονος αλλοδαπός και ένας 33χρονος Έλληνας. Ο πρώτος εντοπίστηκε τη στιγμή που, χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, απογύμνωνε καλώδια προκειμένου να ανακτήσει τον χαλκό, ενώ ο δεύτερος βρέθηκε να κρατά βαλίτσα που περιείχε ποσότητα χαλκού και καλωδίων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να παραλάμβαναν μεταλλικά αντικείμενα, τα οποία προέρχονταν κυρίως από κλοπές, και στη συνέχεια να τα επεξεργάζονταν στον συγκεκριμένο χώρο, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων, ενώ οι εργασίες πραγματοποιούνταν χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Κατά την έρευνα στον χώρο κατασχέθηκαν:

  • Μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού.
  • Ποσότητα καθαρού χαλκού.
  • Μεγάλος αριθμός καλωδίων χαλκού.
  • Μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τη σε βάρος τους δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας.

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