Πάτρα: Ελεύθεροι οι 11 από τους 12 συλληφθέντες για την άγρια συμπλοκή με πολιτικά κίνητρα

Snapshot Έντεκα από τους δώδεκα συλληφθέντες μετά από συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων, συμπεριλαμβανομένων μελών της ΚΝΕ, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τέσσερις συλληφθέντες βρέθηκαν με όπλο, σιδερογροθιά και άλλα αντικείμενα σε αυτοκίνητο, ενώ τρεις από αυτούς είναι ανήλικοι και αφέθηκαν με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η συμπλοκή ξεκίνησε μετά από καταγγελία ανήλικης μαθήτριας ότι ομάδα περίπου 15 ατόμων την ακολούθησε, εξύβρισε και απείλησε μέχρι το σπίτι της.

Ο ενήλικος συλληφθείς κρατήθηκε και θα απολογηθεί, ενώ σε όλους ασκήθηκαν κατηγορίες για σωματική βλάβη και παράνομη οπλοκατοχή.

Τα μέλη της ΚΝΕ που συμμετείχαν στη συμπλοκή έφεραν ελαφρά τραύματα, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν και δεν τους ασκήθηκαν κατηγορίες. Snapshot powered by AI

Ελεύθερα αφέθηκαν τα 11 από τα 12 άτομα που συνελήφθησαν το βράδυ της Τρίτης 3/11 στην Πάτρα, ύστερα από συμπλοκή δύο ομάδων, μεταξύ των οποίων και μέλη της ΚΝΕ.

Σύμφωνα με το tempo24, τέσσερις από τους συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο, ενώ έφεραν όπλο και σιδερογροθιά. Πρόκειται για μία ομάδα που, όπως αποδείχθηκε από την ανακριτική διαδικασία, επιτέθηκε στα μέλη της πολιτικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα, στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

1 πιστόλι Tokarev με γεμιστήρα που περιείχε πέντε φυσίγγια,

1 πλαστικό ομοίωμα σιδερογροθιάς,

1 κουκούλα τύπου full face

1 κράνος και

μικροποσότητα κάνναβης.

Σύμφωνα με την απολογία τους, ο λόγος της επίθεσης ήταν «απάντηση» σε προηγούμενη επίθεση της ΚΝΕ σε βάρος ανηλίκων. Όπως αναφέρεται στις πληροφορίες, τρεις από τους τέσσερις είναι ανήλικοι και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή Εισαγγελέα. Ο ενήλικος, ωστόσο, κρατήθηκε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Σε βάρος όλων ασκήθηκαν κατηγορίες για σωματική βλάβη και παράνομη οπλοκατοχή.

Ελεύθερα με προφορική εντολή αφέθηκαν και τα 8 μέλη της ΚΝΕ, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να ασκηθούν κατηγορίες σε βάρος τους. Σημειώνεται ότι έφεραν ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Πώς έγινε η συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης, στην περιοχή Νεάπολης Ζαρουχλέικων, όταν η ανήλικη μαθήτρια, η οποία είναι πρόεδρος του συντονιστικού οργάνου των μαθητών Πάτρας, κατήγγειλε ότι μία ομάδα περίπου 15 ατόμων την ακολούθησε μέχρι το σπίτι της, την εξύβρισε και την απείλησε.

Η ίδια κάλεσε φιλικά και συγγενικά της πρόσωπα, καθώς και μέλη της πολιτικής οργάνωσης, προκειμένου να την βοηθήσουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη συμπλοκή.

Το περιστατικό κατήγγειλε τόσο ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, όσο και οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ Αχαΐας, αναφέροντας ότι οι δράστες απειλούσαν και εξύβριζαν τη μαθήτρια εδώ και μέρες.

Γενική κατακραυγή του γεγονότος ασκήθηκε από τα πολιτικά κόμματα, ενώ έχει προγραμματιστεί συλλλαλητήριο στις 18:00 στην πλατεία Ταραμπούρα.

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