Το μυστήριο της Κιβωτού της Διαθήκης παίρνει νέα τροπή - Η ανακάλυψη που εξέπληξε τους αρχαιολόγους

Snapshot Αρχαιολόγοι στο Ισραήλ ανακάλυψαν ερείπια που ίσως αποτελούσαν την αρχική κατοικία της Κιβωτού της Διαθήκης και της Σκηνής του Μαρτυρίου, σύμφωνα με τη βιβλική περιγραφή.

Βρέθηκε ο νότιος τοίχος μεγάλου οικοδομήματος με προσανατολισμό ανατολή

δύση, που ενισχύει την πιθανότητα ταύτισης με τη Σκηνή του Μαρτυρίου.

Ανακαλύφθηκαν λατρευτικά αντικείμενα και οστά ζώων σύμφωνα με βιβλικές οδηγίες για προσφορές, υποστηρίζοντας τη θρησκευτική χρήση του χώρου.

Βρέθηκαν επίσης τμήματα του βόρειου οχυρωματικού συστήματος της Σηλώ και πύλη με καμπύλη είσοδο, στοιχεία που επιβεβαιώνουν την άμυνα και τον πολεοδομικό σχεδιασμό της αρχαίας πόλης.

Εντοπίστηκαν χαναανιτικοί αποθηκευτικοί πίθοι με υπολείμματα τροφίμων, που προσφέρουν πληροφορίες για την προϊσραηλιτική ιστορία της περιοχής. Snapshot powered by AI

Οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως ερείπια στο Ισραήλ, τα οποία εκτιμούν ότι ενδέχεται να αποτελούσαν την αρχική κατοικία της Κιβωτού της Διαθήκης, της ιερής, επιχρυσωμένης λάρνακας που περιγράφεται στη Βίβλο.

Σύμφωνα με τις Γραφές, ο Μωυσής τοποθέτησε μέσα στην Κιβωτό τις Δέκα Εντολές, ενώ αυτή φυλασσόταν στη Σκηνή του Μαρτυρίου, ένα ιερό που κατασκευάστηκε λίγο μετά την Έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, γεγονός που ορισμένοι μελετητές τοποθετούν χρονικά γύρω στο 1445 π.Χ.

Η τύχη της Κιβωτού παραμένει άγνωστη, καθώς εξαφανίζεται από τις βιβλικές αναφορές πριν από την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους το 586 π.Χ.

Τώρα, αρχαιολόγοι της οργάνωσης Associates for Biblical Research (ABR), που πραγματοποιούν ανασκαφές στη βιβλική Σηλώ, την αρχαία πόλη της Δυτικής Όχθης όπου, σύμφωνα με τις Γραφές, βρισκόταν η Σκηνή του Μαρτυρίου για περισσότερα από 300 χρόνια, ανακοίνωσαν νέες ανακαλύψεις που, όπως υποστηρίζουν, ενισχύουν τη θεωρία τους.

Η ομάδα αποκάλυψε επιπλέον τοίχους ενός μεγάλου οικοδομήματος, το οποίο ενδέχεται να αποτελούσε μέρος της Σκηνής του Μαρτυρίου, καθώς και λατρευτικά αντικείμενα και νέα στοιχεία για τις οχυρώσεις της πόλης.

Ο δρ Σκοτ Στρίπλινγκ, διευθυντής της ανασκαφής στο Τελ Σηλώ, δήλωσε ότι τα τελευταία ευρήματα βοηθούν τους ερευνητές να ανασυνθέσουν τις πλήρεις διαστάσεις του μνημειακού κτιρίου και να κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση του.

Η σημαντικότερη ανακάλυψη ήταν ο εντοπισμός του νότιου τοίχου του οικοδομήματος.

Το κτίριο έχει προσανατολισμό από ανατολή προς δύση και οι αναλογίες του μοιάζουν με εκείνες που αποδίδονται στη βιβλική περιγραφή της Σκηνής του Μαρτυρίου, του φορητού ιερού που κατασκεύασαν οι Ισραηλίτες μετά την Έξοδο από την Αίγυπτο.

Πέρυσι, η ομάδα του Στρίπλινγκ είχε ανακοινώσει ότι ανακάλυψε ένα μνημειακό κτίριο της περιόδου Iron I (Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου), οι διαστάσεις του οποίου φαίνεται να συμφωνούν με τη βιβλική περιγραφή της Σκηνής του Μαρτυρίου.

Τα νέα ευρήματα δεν αποδεικνύουν οριστικά αυτή την ταύτιση, όμως οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι ενισχύουν την πιθανότητα.

«Η ανακάλυψη του νότιου τοίχου επιτρέπει πλέον στους ερευνητές μας να ανασυνθέσουν τις πλήρεις διαστάσεις του κτιρίου και να αξιολογήσουν καλύτερα τη λειτουργία και τη σημασία του», ανέφερε ο Στρίπλινγκ σε ανάρτησή του στο Bible Archaeology Report.

Το μυστήριο ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την ανακάλυψη πολυάριθμων αντικειμένων που σχετίζονται με λατρευτικές δραστηριότητες μέσα και γύρω από το κτίριο, όπως κέρατα βωμών, κεραμικά ρόδια και όστρακα από θαλάσσια σαλιγκάρια μούρεξ.

Τα όστρακα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή της μπλε βαφής που, σύμφωνα με τη Βίβλο, χρησιμοποιούνταν στα ιερατικά ενδύματα.

Οι ανακαλύψεις βασίζονται και σε παλαιότερα ευρήματα από τη Σηλώ, όπου οι ερευνητές είχαν εντοπίσει περισσότερα από 100.000 οστά ζώων, κυρίως από πρόβατα, κατσίκες και βοοειδή.

Πολλά από τα οστά προέρχονταν από τη δεξιά πλευρά των ζώων, λεπτομέρεια που συμφωνεί με το Λευιτικό 7, όπου αναφέρεται ότι συγκεκριμένα τμήματα από τη δεξιά πλευρά προορίζονταν για τις προσφορές των ιερέων.

Η Σηλώ κατέχει κεντρική θέση στη βιβλική ιστορία. Βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ και, σύμφωνα με το Βιβλίο του Ιησού του Ναυή, ήταν το σημείο όπου οι Ισραηλίτες εγκατέστησαν τη Σκηνή του Μαρτυρίου μετά την κατάκτηση της Γης της Επαγγελίας.

Εκεί ο Ιησούς του Ναυή μοίρασε τη γη στις φυλές του Ισραήλ. Εκεί επίσης ζούσε ο αρχιερέας Ηλεί και μεγάλωσε ο προφήτης Σαμουήλ.

Η Βίβλος παρουσιάζει τη Σηλώ ως την πρώτη θρησκευτική και πολιτική πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Στο Α΄ Βιβλίο του Σαμουήλ (κεφάλαιο 4), οι Ισραηλίτες μεταφέρουν την Κιβωτό της Διαθήκης από τη Σηλώ στο πεδίο της μάχης κατά των Φιλισταίων, ελπίζοντας ότι θα τους εξασφαλίσει τη νίκη.

Αντί γι' αυτό, η Κιβωτός αιχμαλωτίζεται και οι γιοι του Ηλεί, ο Οφνί και ο Φινεές, σκοτώνονται.

Όταν ένας αγγελιοφόρος επιστρέφει στη Σηλώ και ανακοινώνει στον ηλικιωμένο ιερέα ότι η Κιβωτός χάθηκε, ο Ηλεί πέφτει προς τα πίσω από το κάθισμά του κοντά στην πύλη της πόλης, σπάει τον αυχένα του και πεθαίνει.

Κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν επίσης επιπλέον τμήματα του βόρειου οχυρωματικού συστήματος της Σηλώ.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι το συγκρότημα είχε κατασκευαστεί ως πύλη με καμπύλη είσοδο (bent-axis gate) και περιλάμβανε πολλούς χώρους, προσφέροντας νέα στοιχεία για την άμυνα και την πολεοδομική οργάνωση της αρχαίας πόλης.

Οι ανακαλύψεις ενισχύουν προηγούμενη εκτίμηση του Στρίπλινγκ ότι η ομάδα του ίσως έχει εντοπίσει το συγκρότημα της πύλης που αναφέρεται στη βιβλική αφήγηση του θανάτου του Ηλεί.

Παράλληλα, αρχαιολόγοι που εργάζονταν σε άλλο τμήμα του χώρου έκαναν μια ξεχωριστή ανακάλυψη, η οποία φωτίζει την πρώιμη ιστορία της Σηλώ.

Η ομάδα εντόπισε τρεις μεγάλους χαναανιτικούς αποθηκευτικούς πίθους, που χρονολογούνται στην περίοδο πριν από την άφιξη των Ισραηλιτών.

Οι πίθοι περιείχαν απανθρακωμένα υπολείμματα βασικών τροφίμων, όπως ελιές, σιτάρι και φακές.

Οι αρχαιολόγοι σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα-14 στα ευρήματα, προκειμένου να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρονολόγηση του στρώματος καταστροφής στο οποίο βρέθηκαν.

«Οι ανακαλύψεις αυτές προσφέρουν ένα σημαντικό παράθυρο στις πρώτες φάσεις κατοίκησης της Σηλώ και μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα την ιστορία της περιοχής πριν από την εγκατάσταση των Ισραηλιτών», δήλωσε ο Στρίπλινγκ.

Παρά τον ενθουσιασμό που προκάλεσαν τα νέα ευρήματα, οι αρχαιολόγοι επισημαίνουν ότι δεν έχουν εντοπίσει την ίδια την Κιβωτό της Διαθήκης, ούτε έχουν αποδείξει οριστικά ότι το μνημειακό κτίριο είναι πράγματι η Σκηνή του Μαρτυρίου.

Ωστόσο, η τελευταία ανασκαφική περίοδος προσέφερε νέα στοιχεία, τα οποία φαίνεται να συμφωνούν με τη βιβλική αφήγηση.