Ολλανδία: Πέθανε η εργαζόμενη που δέχθηκε επίθεση από λεοπάρδαλη σε πάρκο σαφάρι

Snapshot Εργαζόμενη σε πάρκο σαφάρι της Ολλανδίας δέχθηκε επίθεση από λεοπάρδαλη και πέθανε τρεις μέρες μετά το ατύχημα.

Η επίθεση σημειώθηκε όταν η γυναίκα μπήκε μόνη της σε εσωτερικό περίβλημα με δύο αρσενικές περσικές λεοπαρδάλεις, παρά το πρωτόκολλο που απαιτεί εργασία σε ζευγάρια.

Η γυναίκα κατάφερε να ειδοποιήσει τους συναδέλφους της μετά την επίθεση, αλλά υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον λαιμό.

Το πάρκο Beekse Bergen ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό και απέκλεισε τη θανάτωση των λεοπαρδάλεων.

Η διοίκηση δεν διευκρίνισε αν η εργαζόμενη γνώριζε ότι τα ζώα παρέμεναν μέσα στο κατάλυμα τη στιγμή της εισόδου της. Snapshot powered by AI

Η εργαζόμενη σε πάρκο σαφάρι της Ολλανδίας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση λεοπάρδαλης το περασμένο Σάββατο, υπέκυψε τρεις μέρες αργότερα.

Η φύλακας εργαζόταν στο Beekse Bergen, που βρίσκεται στην πόλη Hilvarenbeek, στα νότια της Ολλανδίας, για σχεδόν 4 δεκαετίες, καθώς πρωτοξεκίνησε να δουλεύει στο πάρκο όταν ήταν 17 ετών.

Η γυναίκα έκανε τους συνηθισμένους γύρους της στο τμήμα αρπακτικών με έναν συνάδελφό της όταν μπήκε μόνη της σε ένα εσωτερικό περίβλημα όπου βρίσκονταν δύο αρσενικές περσικές λεοπαρδάλεις, όπου είχαν μεταφερθεί λόγω των καταιγίδων που έπληξαν την περιοχή το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του πάρκου, οι φροντιστές εργάζονται σε ζευγάρια, αλλά εισέρχονται στα επικίνδυνα καταλύματα ζώων χωριστά για να αποτρέψουν να ανοίξουν οι πόρτες ταυτόχρονα. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, σύμφωνα με το Omroep Brabant, ωστόσο κάτι πήγε στραβά. Λόγω της έλλειψης καμερών δεν είναι δυνατή η ακριβής ανακατασκευή της αλληλουχίας των γεγονότων.

Παρά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη στο κεφάλι και το λαιμό της, η εργαζόμενη κατάφερε να ειδοποιήσει τους συναδέλφους της χρησιμοποιώντας ένα φορητό ραδιόφωνο. Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε κοντινό νοσοκομείο.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση η οποία, σύμφωνα με τους NL Times, είχε αρχικά ευνοϊκά αποτελέσματα. Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινώθηκε απότομα το βράδυ της Κυριακής και την Τρίτη επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Η γυναίκα ήταν υπεύθυνη για τις λεοπαρδάλεις για περίπου 8 χρόνια και περιγράφηκε από τον επικεφαλής της φροντίδας των ζώων του πάρκου ως επαγγελματίας με μεγάλη εμπειρία και ιδιαίτερη προσοχή στα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η διοίκηση του Beekse Bergen δεν διευκρίνισε εάν η υπάλληλος γνώριζε ότι και τα δύο αιλουροειδή παρέμειναν μέσα στην εσωτερική εγκατάσταση τη στιγμή της εισόδου.

Η Omroep Brabant ανέφερε ότι η παρουσία των ζώων μέσα καταγράφηκε και κοινοποιήθηκε στο προσωπικό, αλλά αυτή η πληροφορία δεν είναι σαφές αν έφτασε στο θύμα.

Το πάρκο απέκλεισε τη θανάτωση των λεοπαρδάλεων και ξεκίνησε έρευνα για το τραγικό περιστατικό

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