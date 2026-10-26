Τρόμος σε ζωολογικό κήπο της Ολλανδίας - Λεοπάρδαλη κατασπάραξε εργαζόμενη

Snapshot Μια εργαζόμενη περίπου 50 ετών σε ζωολογικό κήπο της Ολλανδίας δέχθηκε επίθεση από λεοπάρδαλη και βρίσκεται σε κώμα με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον λαιμό.

Η γυναίκα υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση, αλλά η κατάσταση της παραμένει κρίσιμη και οι πιθανότητες ανάρρωσής της χαρακτηρίζονται εξαιρετικά περιορισμένες.

Η λεοπάρδαλη δεν θα θανατωθεί, καθώς το ζώο θεωρείται ότι ενεργούσε φυσιολογικά στον χώρο του.

Η επίθεση συνέβη όταν η γυναίκα εισήλθε στον χώρο των ζώων, όπου συνήθως υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ζώων και εργαζομένων, αλλά κάτι πήγε στραβά.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς δεν υπάρχουν κάμερες και η εργαζόμενη βρέθηκε μόνη της στον χώρο. Snapshot powered by AI

Μάχη για τη ζωή της δίνει μια εργαζόμενη σε ζωολογικό κήπο, η οποία δέχθηκε άγρια επίθεση από λεοπάρδαλη. Η γυναίκα παραμένει σε κώμα, με τις πιθανότητες να αναρρώσει να χαρακτηρίζονται «εξαιρετικά περιορισμένες». Από την επίθεση υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον λαιμό, ενώ οι υπεύθυνοι του πάρκου δηλώνουν πως δεν γνωρίζουν ακόμη πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό.

Η εργαζόμενη, η οποία φέρεται να είναι περίπου 50 ετών, υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της. Ωστόσο, η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη και εξακολουθεί να βρίσκεται υπό καταστολή, καθώς οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εργαζόταν στον χώρο φιλοξενίας δύο αρσενικών περσικών λεοπαρδάλεων, όταν δέχθηκε την επίθεση το πρωί του Σαββάτου, στο Σαφάρι Παρκ Μπέκσε Μπέργκεν, στο Χίλαρενμπεϊκ της Ολλανδίας.

Η εργαζόμενη, η οποία βρίσκεται στο δυναμικό του πάρκου από την ηλικία των 17 ετών, εντοπίστηκε μέσα στον χώρο των μεγάλων αιλουροειδών με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, αφού συνάδελφοί της άκουσαν τις εκκλήσεις της για βοήθεια μέσω ασυρμάτου.

Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου επιβεβαίωσαν έκτοτε ότι η λεοπάρδαλη που επιτέθηκε στη γυναίκα δεν πρόκειται να θανατωθεί.

Ο επικεφαλής φροντίδας ζώων του πάρκου, Μάρτιν φαν Χις, δήλωσε: «Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα στη λεοπάρδαλη. Απλώς βρισκόταν στον χώρο της και έκανε αυτό που έκανε. Το ζώο δεν μπορεί να κατηγορηθεί γι' αυτό».

Εκπρόσωπος του πάρκου πρόσθεσε ότι το ζώο συμπεριφέρθηκε με φυσικό τρόπο, τονίζοντας πως οι λεοπαρδάλεις «είναι και παραμένουν αρπακτικά».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατάσταση της τραυματισμένης εργαζόμενης «ανησυχητική», επισημαίνοντας ότι οι πιθανότητες ανάρρωσής της θεωρούνται εξαιρετικά περιορισμένες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πάρκου.

«Είμαστε φυσικά βαθιά θλιμμένοι από αυτή την εξέλιξη και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την οικογένειά της, τους συναδέλφους της και τους υπόλοιπους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη καθοδήγηση όπου χρειάζεται», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι υπεύθυνοι του πάρκου περιέγραψαν τη γυναίκα ως «μια ιδιαίτερα έμπειρη φροντίστρια ζώων», σημειώνοντας ότι εργάζεται στον ζωολογικό κήπο εδώ και 25 χρόνια. Σύμφωνα με εκπρόσωπο, τα τελευταία οκτώ χρόνια απασχολούνταν στο τμήμα των αρπακτικών.

Ο ζωολόγος Μάρτιν φαν Χις εξήγησε ότι, υπό κανονικές συνθήκες, οι χώροι των ζώων είναι διαχωρισμένοι από εκείνους στους οποίους κινούνται οι εργαζόμενοι.

«Κανονικά, οι χώροι είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε άνθρωποι και ζώα να βρίσκονται χωριστά. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, κάτι δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε. Η γυναίκα εισήλθε στον χώρο, ενώ οι λεοπαρδάλεις είχαν επίσης πρόσβαση σε αυτόν, με αποτέλεσμα να της επιτεθεί το ζώο. Ο άμεσος συνεργάτης της άκουσε την έκκλησή της για βοήθεια και έσπευσε κοντά της», δήλωσε.

Εκπρόσωπος του πάρκου ανέφερε ακόμη: «Κάτι πήγε στραβά εκεί, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς συνέβη. Δεν υπάρχουν κάμερες στον συγκεκριμένο χώρο και η γυναίκα εργαζόταν μόνη της».

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.