Επικίνδυνη προσγείωση: Η στιγμή που Airbus A321 σημειώνει «double tail strike» στο Χίθροου
Η απόπειρα προσγείωσης καταγράφηκε από την 24ωρη κάμερα του βρετανικού αεροδρομίου
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- Ένα Airbus A321neo της British Airways σημείωσε double tail strike κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Χίθροου πριν απογειωθεί ξανά.
- Η απόπειρα προσγείωσης καταγράφηκε από την 24ωρη κάμερα του αεροδρομίου.
- Δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του περιστατικού, τη ζημιά στο αεροσκάφος ή την κατάσταση των επιβατών.
- Η πτήση BA431 είχε προορισμό το Λονδίνο και προερχόταν από το Άμστερνταμ.
Από θαύμα αποφεύχθηκε αεροπορικό ατύχημα στο αεροδρόμιο του Χίθροου της Βρετανίας όταν ένα αεροσκάφος στην προσπάθεια του να προσγειωθεί κατέγραψε ένα double tail strike, (διπλή τριβή ουράς) στον διάδρομο, πριν σηκωθεί ξανά στον αέρα.
Η επικίνδυνη απόπειρα προσγείωσης του αεροσκάφους Airbus A321neo της British Airways, της με αριθμό πτήσης BA431 από το Άμστερνταμ προς το Λονδίνο, καταγράφηκε από την 24ωρη κάμερα του βρετανικού αεροδρομίου, με τα πλάνα να κόβουν την ανάσα.
Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το αίτιο του περιστατικού, το μέγεθος της ζημιάς στο αεροσκάφος και την κατάσταση των επιβατών.
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