Τρομακτική στιγμή: Airbus A350-900 ακυρώνει στο παρά ένα την προσγείωση

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το αεροσκάφος της Singapore Airlines να ταλαντεύεται από τους ανέμους λίγο πριν προσγειωθεί

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τρομακτική στιγμή: Airbus A350-900 ακυρώνει στο παρά ένα την προσγείωση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα Airbus A350-900 της Singapore Airlines ακύρωσε την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Περθ λόγω ισχυρών ανέμων.
  • Το αεροσκάφος εκτέλεσε επαναπροσέγγιση, μια τυπική διαδικασία ασφαλείας, πριν προσγειωθεί με ασφάλεια στη δεύτερη προσπάθεια.
  • Κατά την πρώτη προσπάθεια, το αεροπλάνο έφτασε σε ύψος 22 μέτρων πριν ανέβει ξανά στα 1.200 μέτρα.
  • Η ταχύτητα του ανέμου κατά την προσγείωση έφτασε τα 32 χλμ./ώρα, επιβαρύνοντας τις συνθήκες προσγείωσης.
  • Η Singapore Airlines επιβεβαίωσε ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος ήταν η προτεραιότητα και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.
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Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο του Περθ της Αυστραλίας όταν ένα Airbus A350-900 ακύρωσε τελευταία στιγμή την προσγείωσή του, πριν πάρει ξανά ύψος.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το αεροσκάφος της Singapore Airlines να ταλαντεύεται καθώς πετάει μέσα από συννεφιασμένο ουρανό και πλησιάζει τον διάδρομο προσγείωσης.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν οι τροχοί του αγγίξουν την πίστα, το αεροσκάφος αρχίζει να γέρνει δραματικά προς τα δεξιά, με το φτερό του να βρίσκεται ανησυχητικά κοντά στο έδαφος.

Διακόπτει την προσπάθεια προσγείωσης και συνεχίζει να ανεβαίνει ξανά στον ουρανό.

Τα στοιχεία του Flightradar24 έδειξαν ότι το αεροπλάνο πραγματοποίησε μια επαναπροσέγγιση – μια τυπική διαδικασία ασφαλείας – πριν προσγειωθεί με ασφάλεια στη δεύτερη προσπάθειά του.

Είχε πέσει σε ύψος μόλις 22 μέτρα, πριν ανέβει στα 1.200 μ περίπου και αρχίσει να κατεβαίνει ξανά αργά για να προσγειωθεί.

Το βίντεο τραβήχτηκε από τον Chris Perry και δημοσιεύτηκε στο Facebook με τη λεζάντα: «Το αεροπλάνο της αδελφής μου παραλίγο να συντριβεί κατά την προσγείωση», συνοδευόμενο από ένα emoji με έκπληκτο πρόσωπο.

«Οι ισχυροί άνεμοι στο Περθ ανάγκασαν την πτήση της αδελφής μου να κάνει επαναπροσέγγιση. «Ευτυχώς, η [δεύτερη] προσπάθεια ήταν επιτυχής.»

Ένας εκπρόσωπος της Singapore Airlines δήλωσε στο news.com.au ότι «η πτήση SQ213, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σιγκαπούρη προς το Περθ το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, αντιμετώπισε ισχυρούς ανέμους κατά την προσέγγιση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Περθ. Ως αποτέλεσμα, οι πιλότοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν επαναπροσέγγιση.»

«Το αεροσκάφος Airbus A350-900 προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 12:30 (τοπική ώρα) και κατευθύνθηκε προς την πύλη. Η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της SIA.»

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αναφορές, η ταχύτητα του ανέμου έφτασε τα 32 χλμ./ώρα κατά την προσγείωση του αεροσκάφους.

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