ΗΠΑ: Αεροσκάφος της United αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω λόγω «τρομοκρατικής απειλής»

Snapshot Αεροσκάφος της United Airlines επέστρεψε στο Λας Βέγκας λόγω απειλής τρομοκρατικού χαρακτήρα από επιβάτη.

Μια αεροσυνοδός εντόπισε μήνυμα σε κινητό επιβάτη που ανέφερε πρόθεση αεροπειρατείας.

Ο 25χρονος επιβάτης συνελήφθη με κατηγορία απειλής ή παροχής ψευδών πληροφοριών για τρομοκρατική ενέργεια.

Η πτήση επέστρεψε στο αεροδρόμιο λιγότερο από μία ώρα μετά την απογείωση και αναχώρησε ξανά την επόμενη μέρα.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό, εν μέσω αυξανόμενων περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς επιβατών το 2026. Snapshot powered by AI

Ένα αεροσκάφος της United Airlines αναγκάστηκε να επιστρέψει στο Λας Βέγκας λίγο μετά την απογείωση του, αφού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπήρξε καταγγελία ότι ένας επιβάτης διατύπωσε απειλή τρομοκρατικού χαρακτήρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, ωστόσο έγινε γνωστό τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το ABC News, όλα έγιναν σε πτήση της United Airlines από το Λας Βέγκας στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, όταν μια αεροσυνοδός, κοιτάζοντας την οθόνη του κινητού ενός 25χρονου επιβάτη, είδε ένα μήνυμα στο οποίο αναφερόταν ότι πρόκειται να πραγματοποιήσει αεροπειρατεία.

Ο 25χρονος φέρεται να έστειλε μήνυμα σε κάποιον λέγοντας ότι «θα πραγματοποιήσει αεροπειρατεία σε αυτό το γ****νο αεροπλάνο,» σύμφωνα με αντίγραφο της ποινικής καταγγελίας. Το έγγραφο δεν διευκρινίζει ακριβώς πώς στάλθηκε το μήνυμα ή σε ποιον απευθυνόταν.

«Ο επιβάτης δεν γνωρίζει τι συμβαίνει»

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που έχει δει φως της δημοσιότητας, ακούγεται ένας από τους πιλότους της πτήσης να ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας σχετικά με το περιστατικό.

«Ο επιβάτης δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Η αεροσυνοδός τον είδε να ανταλλάσσει μηνύματα λέγοντας ότι θα πραγματοποιήσει αεροπειρατεία, στη συνέχεια με ενημέρωσε, μπήκαμε σε καθεστώς προστασίας και επιστρέφουμε στο Βέγκας», ακούγεται να λέει ο πιλότος.

Ακούστε το ηχητικό:

Η αστυνομία του Λας Βέγκας προχώρησε στην σύλληψη του 25χρονου επιβάτη με την κατηγορία της απειλής ή της παροχής ψευδών πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατική ενέργεια, πράξη για την οποία προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 1 έως 20 έτη.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τον άνδρα δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Η πρώτη του εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Η πτήση επέστρεψε μία ώρα μετά την απογείωσή της

Σύμφωνα με στοιχεία του Flightradar24, η νυχτερινή πτήση από το Λας Βέγκας στο Νιου Τζέρσεϊ επέστρεψε στο αεροδρόμιο λιγότερο από μία ώρα μετά την απογείωσή της.

Η United Airlines επιβεβαίωσε ότι η πτήση, στην οποία επέβαιναν 150 άτομα, επέστρεψε με ασφάλεια στο Λας Βέγκας λόγω «πιθανού ζητήματος ασφαλείας». Η πτήση αναχώρησε τελικά για το Νιούαρκ το πρωί της Κυριακής.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό. Σε μήνυμα της προς το Associated Press, ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί περισσότερα από 1.400 περιστατικά με επιβάτες που παρουσίασαν ανάρμοστη συμπεριφορά μέχρι στιγμής το 2026.

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