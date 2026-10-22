Ιαπωνία: Χάος σε πτήση - Φίδι έκανε... βόλτες στη καμπίνα

Snapshot Έναδι μήκους 40 εκατοστών εντοπίστηκε κάτω από το χαλί σε αεροσκάφος της Japan Air Commuter, προκαλώντας ακύρωση πτήσης.

Η πτήση από το αεροδρόμιο Φουκουόκα προς τον νομό Καγκοσίμα ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας και πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αναζήτηση του φιδιού.

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν καταφέρει να εξηγήσουν πώς το φίδι εισήλθε στην καμπίνα του αεροσκάφους, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό εξαιρετικά ασυνήθιστο.

Η Japan Airlines ανέφερε ότι δεν έχει προηγούμενο περίπτωση φιδιού στην καμπίνα αεροσκάφους και ζήτησε συγγνώμη από τους επιβάτες.

Το περιστατικό θυμίζει παρόμοια περίπτωση με φίδι σε πτήση από Μεξικό προς Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το ερπετό εντοπίστηκε μετά την προσγείωση, χωρίς να βρεθεί ξανά. Snapshot powered by AI

Οι ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο μετά τον εντοπισμό ενός φιδιού σε πτήση στην Ιαπωνία που κινούνταν κάτω από το χαλί στο εσωτερικό ιαπωνικού αεροσκάφους, προκαλώντας ερωτήματα για το πώς βρέθηκε εκεί.

Η απρόσκλητη επιβίβαση του ερπετού οδήγησε στην πλήρη ακύρωση της πτήσης και πυροδότησε επιχείρηση αναζήτησης που διήρκεσε ολόκληρη την ημέρα, με τη συμμετοχή ειδικού στη διαχείριση της άγριας ζωής. Το ακίνδυνο φίδι, μήκους 40 εκατοστών, εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της Japan Air Commuter, την ώρα που οι αεροσυνοδοί και το υπόλοιπο πλήρωμα προετοίμαζαν την καμπίνα για την αναχώρηση.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo News, ένας μηχανικός που εργαζόταν στο αεροδρόμιο της Φουκουόκα ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε το φίδι, κάτω από το χαλί του δαπέδου του αεροσκάφους, λίγο πριν από τις 13:00 τη Δευτέρα.

Η συγκεκριμένη πτήση ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει εκείνη την ώρα με προορισμό τον νομό Καγκοσίμα, έχοντας προηγουμένως προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ιζούμο νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Οι Αρχές εξακολουθούν να μην μπορούν να εξηγήσουν πώς το ζώο κατάφερε να εισέλθει στον χώρο των επιβατών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό.

Η Japan Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Από όσο γνωρίζουμε, δεν έχει υπάρξει ποτέ περίπτωση φιδιού που να εισέρχεται στην καμπίνα αεροσκάφους. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στους επιβάτες».

Το περιστατικό θυμίζει ένα παρόμοιο συμβάν τον Ιούνιο, όταν ένα φίδι με ήπιο δηλητήριο εμφανίστηκε ξαφνικά σε αεροσκάφος με επιβάτες, το οποίο εκτελούσε νυχτερινή πτήση από το Μεξικό προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ερπετό, που έμοιαζε με οχιά, κινούνταν στο εσωτερικό του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της νυχτερινής πτήσης, παραμένοντας κρυμμένο μέχρι την προσγείωση στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, όπου ένας έντρομος εργαζόμενος στην καθαριότητα το εντόπισε.

Μετά την ανακάλυψη του φιδιού, μηχανικοί αεροναυπηγικής και ειδικοί στην άγρια ζωή πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες στο Boeing 787-9 Dreamliner, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να εντοπίσουν το ερπετό.