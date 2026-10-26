Τρόμος στο Μπέρμιγχαμ: Boeing της Jet2 βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Βενετία και βγήκε προσωρινά στο γρασίδι, εν μέσω ισχυρών ανέμων από την καταιγίδα Μποέλο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τρόμος στο Μπέρμιγχαμ: Boeing της Jet2 βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Boeing 737-800 της Jet2 βγήκε προσωρινά από τον διάδρομο κατά την προσγείωση στο Μπέρμιγχαμ λόγω ισχυρών ανέμων από την καταιγίδα Μποέλο.
  • Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από τη Βενετία και, μετά την απόκλιση προς τα αριστερά, επέστρεψε στον διάδρομο και ολοκλήρωσε την τροχοδρόμηση κανονικά.
  • Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
  • Η καταιγίδα Μποέλο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις στη Βρετανία, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.
  • Η Jet2 είχε προειδοποιήσει για πιθανές επιπτώσεις στις πτήσεις της λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών από 24 έως 26 Οκτωβρίου.
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Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, όταν Boeing 737-800 της Jet2 βγήκε από τον διάδρομο την ώρα της προσγείωσης.

Το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση LS1310 από τη Βενετία προς το Μπέρμιγχαμ, όταν αμέσως μετά την προσγείωσή του απέκλινε προς τα αριστερά και πέρασε για λίγο στο γρασίδι, πριν επιστρέψει στον διάδρομο.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει το αεροσκάφος να χάνει προσωρινά την πορεία του, την ώρα που στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι.

Η Jet2 επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι το αεροσκάφος βγήκε προσωρινά από τον διάδρομο μετά την προσγείωση, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Το Boeing επέστρεψε στον διάδρομο και στη συνέχεια τροχοδρόμησε κανονικά μέχρι τη θέση στάθμευσης.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα και μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Προβλήματα από την κακοκαιρία

Η καταιγίδα Μποέλο προκάλεσε την Κυριακή σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, με ισχυρούς ανέμους, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Η Jet2 είχε προειδοποιήσει τους επιβάτες της ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν το πρόγραμμα των πτήσεών της από τις 24 έως τις 26 Οκτωβρίου.

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