Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο

Snapshot Σε πτήση της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ παρουσιάστηκαν γαστρεντερικά συμπτώματα σε πολλούς επιβάτες, με τρεις να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Το πλήρωμα ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης και μετά την προσγείωση υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση υγειονομικών με προστατευτικό εξοπλισμό.

Η αιτία των συμπτωμάτων παραμένει άγνωστη και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι επιβάτες παρέμειναν μέσα στο αεροσκάφος για περίπου 90 λεπτά μετά την προσγείωση μέχρι να ολοκληρωθούν οι υγειονομικοί έλεγχοι.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για νοροϊό, αν και η μετάδοση ιού γαστρεντερίτιδας εξετάζεται ως πιθανή αιτία. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, όταν αρκετοί επιβάτες παρουσίασαν έντονα συμπτώματα αδιαθεσίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τρεις άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στην πτήση EW9631, στην οποία επέβαιναν συνολικά 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, αρκετοί ταξιδιώτες άρχισαν να παρουσιάζουν γαστρεντερικά συμπτώματα, ενώ ορισμένοι έκαναν εμετό μέσα στην καμπίνα, προκαλώντας ανησυχία στους συνεπιβάτες τους.

Το πλήρωμα ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες και ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, όπου είχαν κινητοποιηθεί ασθενοφόρα και υγειονομικό προσωπικό.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν μετά την προσγείωση, με διασώστες να φορούν ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, ενώ υπήρξαν αναφορές για πιθανή έξαρση νοροϊού.

Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε ότι η αιτία των συμπτωμάτων παραμένει άγνωστη και διερευνάται.

«Οι επιβάτες άρχισαν να κάνουν εμετό» – Η μαρτυρία 28χρονης

Τις στιγμές αγωνίας που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πτήσης περιέγραψε η 28χρονη Ναταλί Γκόμπικ (Nathalie Gombik), η οποία επέστρεφε από τις διακοπές της στη Ρόδο μαζί με τον σύντροφό της, Τσαν (Can).

Η νεαρή γυναίκα, που εργάζεται ως bartender και κατάγεται από την πόλη Μπρέκερφελντ της Γερμανίας, βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος όταν αρκετοί επιβάτες άρχισαν να αισθάνονται έντονη αδιαθεσία.

Όπως ανέφερε στο NeedToKnow, η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία, καθώς δεν ήταν αρχικά σαφές πόσοι άνθρωποι είχαν παρουσιάσει συμπτώματα ούτε τι τα είχε προκαλέσει.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, αρκετοί επιβάτες αρρώστησαν. Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι επηρεάστηκαν τρεις άνθρωποι, αλλά φαινόταν ότι περίπου άλλοι τρεις παρουσίαζαν επίσης συμπτώματα. Ορισμένοι επιβάτες έκαναν εμετό κατά τη διάρκεια της πτήσης», περιέγραψε.

Παρά την αναστάτωση, η 28χρονη εξήρε την αντίδραση των αεροσυνοδών, οι οποίοι, όπως είπε, κατάφεραν να διαχειριστούν την κατάσταση χωρίς να προκληθεί πανικός στην καμπίνα.

«Ήταν σοκαριστικό να βλέπεις τόσα ασθενοφόρα»

Η πραγματική έκταση της κινητοποίησης έγινε αντιληπτή στους επιβάτες μετά την προσγείωση στο Ντίσελντορφ.

Η 28χρονη κατέγραψε με το κινητό της την παρουσία ασθενοφόρων και υγειονομικών με προστατευτικές στολές στον χώρο του αεροδρομίου.

Το βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσε περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον για όσα συνέβησαν στην πτήση.

«Το να βλέπεις τόσα ασθενοφόρα και προσωπικό έκτακτης ανάγκης με προστατευτικές στολές μετά την προσγείωση ήταν πραγματικά σοκαριστικό», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι επιβάτες δεν είχαν αντιληφθεί πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης όσο βρίσκονταν στον αέρα.

«Οι αεροσυνοδοί παρέμειναν ήρεμοι, ψύχραιμοι και διακριτικοί σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού. Ως επιβάτες, μετά βίας αντιληφθήκαμε την έκταση όσων συνέβαιναν πίσω από τις σκηνές», σημείωσε.

Η ίδια περιέγραψε ότι οι ταξιδιώτες πληροφορήθηκαν αργότερα πως είχε οργανωθεί μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση στο αεροδρόμιο.

«Επιβιβάζεσαι σε ένα αεροπλάνο περιμένοντας μια συνηθισμένη επιστροφή από τις διακοπές σου, χωρίς να γνωρίζεις ότι στο έδαφος οργανώνεται μια τόσο μεγάλη επιχείρηση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε.

Παρέμειναν για 90 λεπτά μέσα στο αεροσκάφος

Η περιπέτεια των επιβατών δεν ολοκληρώθηκε με την προσγείωση.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Ναταλί Γκόμπικ, οι ταξιδιώτες χρειάστηκε να παραμείνουν μέσα στο αεροσκάφος για περίπου μιάμιση ώρα, προτού τους επιτραπεί να αποβιβαστούν.

Στο διάστημα αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην υγειονομική διαχείριση του περιστατικού και στην παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που παρουσίαζαν συμπτώματα.

«Χρειάστηκε να παραμείνουμε στο αεροπλάνο για περίπου 90 λεπτά μέχρι να μας επιτραπεί τελικά να αποβιβαστούμε», ανέφερε η 28χρονη.

Η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το πλήρωμα, τονίζοντας ότι η ψύχραιμη στάση του συνέβαλε καθοριστικά στην αποφυγή μεγαλύτερης αναστάτωσης.

Παρουσίασε συμπτώματα και η 28χρονη δύο ημέρες αργότερα

Η περιπέτεια, ωστόσο, δεν τελείωσε για όλους τους επιβάτες μετά την επιστροφή στα σπίτια τους.

Η Ναταλί Γκόμπικ αποκάλυψε ότι στις 20 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά την πτήση, άρχισε και η ίδια να εμφανίζει παρόμοια συμπτώματα με εκείνα που είχαν παρουσιάσει οι συνεπιβάτες της.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο μεταδοτικής γαστρεντερίτιδας, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύει ότι πρόκειται για νοροϊό ή ότι όλοι οι επιβάτες προσβλήθηκαν από την ίδια αιτία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διερευνήσουν την προέλευση των συμπτωμάτων, καθώς και το εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Τι ανακοίνωσε επίσημα η Eurowings

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι η αιτία της αδιαθεσίας των επιβατών δεν έχει εξακριβωθεί.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αρκετοί επιβάτες της πτήσης EW9631 της Eurowings από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ, στις 18 Οκτωβρίου 2026, αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πτήσης», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρωμα ζήτησε προτεραιότητα προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ.

Η Eurowings επιβεβαίωσε ακόμη ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 212 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος.

«Η αιτία των συμπτωμάτων είναι ασαφής και διερευνάται», τόνισε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια και η υγεία των επιβατών και των εργαζομένων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

Μετά την προσγείωση, ιατρικό προσωπικό εξέτασε και παρείχε φροντίδα σε τρεις επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Όλοι οι υπόλοιποι ταξιδιώτες συνέχισαν κανονικά την επιστροφή τους στα σπίτια τους, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

Τι είναι ο νοροϊός και ποια συμπτώματα προκαλεί

Ο νοροϊός είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός που προκαλεί οξεία γαστρεντερίτιδα.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, εμετούς, διάρροια και κοιλιακές κράμπες, ενώ ορισμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν πυρετό, πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 12 έως 48 ώρες μετά την έκθεση στον ιό, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις υποχωρούν μέσα σε μία έως τρεις ημέρες.

Η μετάδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω στενής επαφής με μολυσμένο άτομο, κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού, καθώς και μέσω επιφανειών που έχουν επιμολυνθεί.

Ο κίνδυνος μετάδοσης είναι αυξημένος σε χώρους όπου συνυπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα όταν υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα απομόνωσης των ασθενών.

Ωστόσο, στην περίπτωση της πτήσης από τη Ρόδο προς το Ντίσελντορφ, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο νοροϊός ευθύνεται για τα περιστατικά αδιαθεσίας.

Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τις αρμόδιες Αρχές να αναζητούν την αιτία των συμπτωμάτων που κινητοποίησαν τις υγειονομικές υπηρεσίες και οδήγησαν τρεις επιβάτες στο νοσοκομείο.

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