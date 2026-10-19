Λας Βέγκας: Ιδιωτικό τζετ βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωση – Προσωρινό μπλόκο στις πτήσεις

Snapshot Ιδιωτικό τζετ Dassault Falcon 50 βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωση στο αεροδρόμιο Χάρι Ριντ του Λας Βέγκας χωρίς τραυματισμούς.

Οι διάδρομοι 1L και 1R έκλεισαν προσωρινά για ελέγχους ασφαλείας μετά το περιστατικό.

Η FAA επέβαλε προσωρινό μπλόκο σε πτήσεις με προορισμό το Λας Βέγκας, προκαλώντας καθυστερήσεις σε περίπου 330 πτήσεις.

Το αεροδρόμιο λειτουργούσε με μειωμένη χωρητικότητα, επηρεάζοντας αφίξεις και αναχωρήσεις.

Το Χάρι Ριντ εξυπηρετεί πάνω από 34 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές αναταραχές στο πρόγραμμα πτήσεων. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρι Ριντ του Λας Βέγκας, όταν ιδιωτικό τζετ βγήκε από το τέλος του διαδρόμου κατά τη διαδικασία απογείωσης και προσέκρουσε στην περίφραξη του αεροδρομίου.

Πρόκειται για ένα Dassault Falcon 50, το οποίο βγήκε από τον διάδρομο 1L περίπου στις 11 το πρωί τοπική ώρα. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Τα αίτια του συμβάντος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Έκλεισαν δύο διάδρομοι

Μετά το περιστατικό, οι διάδρομοι 1L και 1R έκλεισαν προσωρινά προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ επέβαλε παράλληλα προσωρινό ground stop για πτήσεις με προορισμό το Λας Βέγκας, κρατώντας αεροσκάφη στα αεροδρόμια αναχώρησής τους μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία.

Το μέτρο επηρέασε κυρίως πτήσεις από αεροδρόμια των δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών.

Εκατοντάδες καθυστερήσεις

Το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των πτήσεων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 330 πτήσεις εμφάνιζαν καθυστερήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η αναμονή ξεπερνούσε τη μία ώρα.

Η FAA ανέφερε επίσης καθυστερήσεις τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις, καθώς το αεροδρόμιο λειτουργούσε με μειωμένη χωρητικότητα όσο παρέμεναν κλειστοί οι δύο διάδρομοι.

Οι αρχές του αεροδρομίου κάλεσαν τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για την κατάσταση των πτήσεών τους.

Το Χάρι Ριντ είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια των ΗΠΑ, με περισσότερες από 34 εκατομμύρια επιβάτες να έχουν περάσει από τις εγκαταστάσεις του μέσα στο 2026 έως και τον Αύγουστο.

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