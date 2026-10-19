Συναγερμός σε πτήση Τελ Αβίβ–Βιέννη: Έκτακτη προσγείωση στη Σόφια μετά από απειλή για βόμβα

Snapshot Πτήση της Austrian Airlines από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη εκτράπηκε και προσγειώθηκε στη Σόφια λόγω απειλής για βόμβα.

Το Airbus A320 συνόδευσε μαχητικό της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας μέχρι την ασφαλή προσγείωση.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 51 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος που αποβιβάστηκαν για έλεγχο.

Δεν έχει ανακοινωθεί αν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός κατά τον έλεγχο.

Οι επιβάτες θα συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη Βιέννη με άλλη πτήση. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής σε πτήση της Austrian Airlines από το Τελ Αβίβ προς τη Βιέννη, μετά από απειλή για βόμβα.

Το Airbus A320 που εκτελούσε την πτήση OS82 άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε στη Σόφια, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 51 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.

Μαχητικό συνόδευσε την πτήση

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας, το πλήρωμα ενημέρωσε για απειλή βόμβας ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία.

Αμέσως αποφασίστηκε η εκτροπή της πτήσης προς τη Σόφια, ενώ μαχητικό της βουλγαρικής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε και συνόδευσε το αεροσκάφος μέχρι την προσγείωσή του.

Μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και οι αρχές ξεκίνησαν έλεγχο στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Δεν έχει ανακοινωθεί αν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο στο αεροσκάφος.

Οι βουλγαρικές αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα για την προέλευση της απειλής, ενώ η Austrian Airlines επιβεβαίωσε ότι η πτήση εκτράπηκε για λόγους ασφαλείας.

Οι επιβάτες αναμένεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη Βιέννη με άλλη πτήση.

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