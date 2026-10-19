Τρόμος στον Ειρηνικό: 11.742 ιοί επιβιώνουν σε βάθος 6.000 μέτρων - Το 99% είναι άγνωστοι

Η περιοχή βρίσκεται σε βάθη που φτάνουν τα 6.000 μέτρα και καλύπτεται από εκατομμύρια πετρώματα μεγέθους πατάτας, τα οποία περιέχουν μαγγάνιο, νικέλιο και κοβάλτιο

Δημήτρης Δρίζος

Τρόμος στον Ειρηνικό: 11.742 ιοί επιβιώνουν σε βάθος 6.000 μέτρων - Το 99% είναι άγνωστοι
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Επιστήμονες ανακάλυψαν 11.742 διαφορετικούς ιούς στη Ζώνη Clarion-Clipperton, εκ των οποίων οι 11.662 είναι άγνωστοι έως τώρα.
  • Οι περισσότεροι ιοί που βρέθηκαν είναι βακτηριοφάγοι και αλληλεπιδρούν με μικροοργανισμούς που συμμετέχουν σε κύκλους θρεπτικών συστατικών στον ωκεάνιο πυθμένα.
  • Οι ιοί διαθέτουν γονίδια που επηρεάζουν τη λειτουργία και την επιβίωση των μικροοργανισμών σε περιβάλλοντα πλούσια σε βαρέα μέταλλα.
  • Η εξόρυξη μετάλλων στη Ζώνη Clarion-Clipperton μπορεί να διαταράξει τις βακτηριακές και ιοικές κοινότητες, επηρεάζοντας τις βιολογικές διεργασίες και την ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών.
  • Η μελέτη παρέχει βασικά δεδομένα για μελλοντικές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις πριν και μετά τις εξορυκτικές δραστηριότητες στην περιοχή.
Snapshot powered by AI

Επιστήμονες εντόπισαν σχεδόν 12.000 ιούς σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού, γνωστή ως Ζώνη Clarion-Clipperton, μια τεράστια έκταση του ωκεάνιου πυθμένα ανάμεσα στη Χαβάη και το Μεξικό.

Η περιοχή βρίσκεται σε βάθη που φτάνουν τα 6.000 μέτρα και καλύπτεται από εκατομμύρια πετρώματα μεγέθους πατάτας, τα οποία περιέχουν μαγγάνιο, νικέλιο και κοβάλτιο. Τα συγκεκριμένα μέταλλα έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση για την κατασκευή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ωστόσο, κάτω από τον ωκεανό κρύβονται πολλά περισσότερα από κοιτάσματα ορυκτών. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Chongqing της Κίνας ανακάλυψαν μια τεράστια ποικιλία ιών που ζουν στα ιζήματα του θαλάσσιου πυθμένα.

Τα ευρήματά τους προσφέρουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα ενός οικοσυστήματος που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο, την ώρα που το ενδιαφέρον για την εξόρυξη της περιοχής αυξάνεται.

Χιλιάδες άγνωστοι ιοί ανακαλύφθηκαν στον βυθό

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε περισσότερα από 60 δείγματα ιζημάτων που συλλέχθηκαν από τη Ζώνη Clarion-Clipperton από την Κινεζική Ένωση Έρευνας και Ανάπτυξης Ωκεάνιων Ορυκτών Πόρων. Η ανάλυση αποκάλυψε 11.742 διαφορετικούς ιούς, εκ των οποίων οι 11.662 δεν είχαν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν.

Οι γενετικές συγκρίσεις αποκάλυψαν ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο. Μόλις το 4% των ομάδων ιικών πρωτεϊνών αντιστοιχούσε σε εκείνες που περιλαμβάνονται στις υπάρχουσες παγκόσμιες βάσεις δεδομένων, γεγονός που καταδεικνύει πόσο διαφορετικές είναι αυτές οι κοινότητες από τους ιούς που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα.

«Οι αναλύσεις δικτύων κοινών πρωτεϊνών και φυλογενετικής έδειξαν εκτεταμένη ποικιλομορφία βενθικών ιών, με περισσότερες από το 99% των ομάδων ιών να μην εκπροσωπούνται στις σημερινές βάσεις δεδομένων αναφοράς», ανέφεραν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Chongqing, σύμφωνα με το Interesting Engineering.

Ο πυθμένας των ωκεανών δέχεται ελάχιστα θρεπτικά συστατικά και περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επιβίωση πολλών οργανισμών. Παρ' όλα αυτά, τα δείγματα αποκάλυψαν μια εντυπωσιακά μεγάλη ποικιλία ιών, οι οποίοι συνυπάρχουν με μικροοργανισμούς προσαρμοσμένους σε αυτές τις συνθήκες.

Γιατί έχουν σημασία οι ιοί των μεγάλων θαλάσσιων βαθών

Η ανακάλυψη χιλιάδων άγνωστων ιών μπορεί να ακούγεται ανησυχητική, ωστόσο δεν φαίνεται να αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Οι περισσότεροι ανήκουν στην ομάδα Caudoviricetes, η οποία περιλαμβάνει ιούς γνωστούς ως βακτηριοφάγους. Αντί να προσβάλλουν ανθρώπους, οι συγκεκριμένοι ιοί στοχεύουν βακτήρια που ζουν στα ιζήματα του ωκεάνιου πυθμένα.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι αυτοί οι ιοί αλληλεπιδρούν με μικροοργανισμούς που συμμετέχουν στους κύκλους του άνθρακα, του αζώτου, του φωσφόρου, του θείου και των μετάλλων. Ορισμένοι ιοί διασπούν τα βακτηριακά κύτταρα, απελευθερώνοντας θρεπτικά συστατικά στο περιβάλλον ίζημα. Άλλοι διαθέτουν ειδικά γονίδια που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μολυσμένοι μικροοργανισμοί και επιβιώνουν στο περιβάλλον τους.

Αυτά τα γονίδια, που είναι γνωστά ως επικουρικά μεταβολικά γονίδια, μπορούν να επηρεάσουν τη δραστηριότητα των μικροοργανισμών. Παράλληλα, η ανταλλαγή γενετικού υλικού μέσω των ιών βοηθά ορισμένους μικροοργανισμούς να προσαρμόζονται στα τοξικά μέταλλα που βρίσκονται στον πυθμένα.

Πρόκειται για ένα σύνθετο δίκτυο αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσεται χιλιάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, εκεί όπου δεν φτάνει το ηλιακό φως. Οι ιοί αυτοί συμμετέχουν στις διαδικασίες ανακύκλωσης των θρεπτικών συστατικών και ρύθμισης των πληθυσμών των μικροοργανισμών στον πλούσιο σε ορυκτά θαλάσσιο πυθμένα.

Τι θα συμβεί όταν αρχίσουν οι εξορύξεις στον βυθό

Η Ζώνη Clarion-Clipperton έχει εξελιχθεί σε σημαντικό στόχο για εταιρείες που ενδιαφέρονται να εξορύξουν μέταλλα τα οποία χρησιμοποιούνται στις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων. Η Διεθνής Αρχή Θαλάσσιου Βυθού (International Seabed Authority) έχει χορηγήσει 17 άδειες εξερεύνησης στην περιοχή, εκ των οποίων οι πέντε ανήκουν στην Κίνα.

Ωστόσο, η συλλογή αυτών των μεταλλοφόρων πετρωμάτων θα απαιτούσε την ανάπτυξη βαρέος βιομηχανικού εξοπλισμού στον πυθμένα του ωκεανού.

Τα μηχανήματα εξόρυξης θα μπορούσαν να διαταράξουν μεγάλες εκτάσεις ιζημάτων, δημιουργώντας νέφη αιωρούμενων σωματιδίων που θα επηρέαζαν τους μικροοργανισμούς της περιοχής. Καθώς πολλοί ιοί των μεγάλων θαλάσσιων βαθών εξαρτώνται από τα βακτήρια για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό τους, η καταστροφή αυτών των βακτηριακών κοινοτήτων θα μπορούσε να επηρεάσει και τους ιούς που συνδέονται με αυτές.

Μια τέτοια διαταραχή ενδέχεται να επηρεάσει την ανακύκλωση των θρεπτικών συστατικών και άλλες βιολογικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στα ιζήματα.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει με ακρίβεια πώς θα επηρεάσει η εμπορική εξόρυξη αυτές τις ιικές κοινότητες. Η μελέτη τους, ωστόσο, παρέχει μια βασική εικόνα αναφοράς για μελλοντικές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις, επιτρέποντας στους επιστήμονες να συγκρίνουν την κατάσταση του οικοσυστήματος πριν και μετά από ενδεχόμενες παρεμβάσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Μαμουλάκης: Παραιτήθηκε από βουλευτής

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Viral βίντεο του υπουργού Υγείας που φωνάζει εν χορώ «και α και ου και ΔΑΠ/ΝΔΦΚ»

10:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer video: Τι ανεβάζει και τι ρίχνει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας;

10:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συρτοτσιφτετέλια και άλλα: Tραγούδια για...τα πανηγύρια

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ξεκινά η δίκη της μητέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της

09:52WHAT THE FACT

Τρόμος στον Ειρηνικό: 11.742 ιοί επιβιώνουν σε βάθος 6.000 μέτρων - Το 99% είναι άγνωστοι στους επιστήμονες

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Politico: Η ΕΕ μπροστά σε μια «τέλεια πολιτική καταιγίδα»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Jaecoo 8 SHS-P στην Ελλάδα με 428 ίππους και έως 7 θέσεις – Πόσο κοστίζει

09:34LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Με αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακές λεπτομέρειες στο πλευρό του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την Κλινική Χανίων: Νόμιζα πως ήταν θέλημα Θεού να μην κάνω άλλο παιδί

09:18LIFESTYLE

Άντονι Χόπκινς: «Μαθαίνοντας την τέχνη της ακινησίας...» - Η ήρεμη Κυριακή με τη γάτα του και το μάθημα ζωής - Βίντεο

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Έπιασαν... επίδοξους «διαρρήκτες» 10 και 11 ετών την ώρα που έμπαιναν σε σπίτι

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Έπεισαν ζευγάρι ηλικιωμένων δώσουν 220 χρυσές λίρες, 7.500 ευρώ και κοσμήματα

09:07ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του μαστού: Έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία προσαρμοσμένη στον όγκο, μεγαλύτερη πιθανότητα ίασης

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: 25χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του σε περίφραξη παιδικής χαράς

09:03LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Αγκαλιάστηκε με την πεθερά της στον αγώνα του συζύγου της έγινε viral

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια θα καταβληθούν από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ μέχρι την Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την Κλινική Χανίων: Νόμιζα πως ήταν θέλημα Θεού να μην κάνω άλλο παιδί

05:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Νέας Μάκρης – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:03LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Αγκαλιάστηκε με την πεθερά της στον αγώνα του συζύγου της έγινε viral

07:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα 400 σενάρια για τον Νοέμβριο - Τι δείχνουν ECMWF, JMA, UKMO και άλλα προγνωστικά κέντρα

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο επιχειρηματίας Μανώλης Ροδουσάκης - Η προσπάθειά του να μειώσει τα τροχαίο το 2024

08:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στο Λαύριο σήμερα τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» - Παρουσία Μητσοτάκη

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές υπέβαλε την παραίτηση του - Την απέρριψε ο Μακρόν

08:55LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Άγριο κράξιμο στα social media για τα ποστ από τον Πύργο του Άιφελ: «Το Παρίσι φλέγεται κι ο Αργυρός χτενίζεται»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 18/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ξεκινά η δίκη της μητέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Ποιοι ήταν οι δύο πιλότοι που σκοτώθηκαν από την πτώση του μονοκινητήριου αεροσκάφους - Πατέρας τεσσάρων παιδιών ο 41χρονος

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία ανοιχτά της Μυτιλήνης: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος, μετά από σύγκρουση ταχύπλοου με σκάφος του Λιμενικού

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ποιοι θα πάρουν έως 1.560 ευρώ

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Politico: Η ΕΕ μπροστά σε μια «τέλεια πολιτική καταιγίδα»

09:34LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Με αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακές λεπτομέρειες στο πλευρό του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι ευρωπαϊκές μάχες των Ελληνικών ομάδων σε Champions, Europa και Conference League -Ώρα και κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ