Μεταξουργείο: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι σε μαθητή εσπερινού σχολείου

Snapshot Μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής, ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από εσπερινό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση φέρεται να έγινε από άλλους μαθητές του ίδιου σχολείου, πιθανόν μικρότερης ηλικίας.

Η Αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκόμενων.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει την αναστάτωση και τις κινήσεις δεκάδων νεαρών γύρω από το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν γύρω από την αιματηρή επίθεση σε βάρος μαθητή αιγυπτιακής καταγωγής, έξω από εσπερινό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, αποτυπώνει βίντεο από κάμερα ασφαλείας που αποκαλύπτει το Newsbomb.gr.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται δεκάδες νεαροί να τρέχουν προς την ίδια κατεύθυνση, σε πεζοδρόμιο κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι νεαροί εμφανίζονται να επιστρέφουν τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι εικόνες καταγράφουν την αναστάτωση που επικράτησε στην περιοχή, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, την ώρα που οι μαθητές σχολούσαν από εσπερινό σχολείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είναι μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος είχε φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας. Ο νεαρός φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άλλους μαθητές του σχολείου, κατά πληροφορίες μικρότερης ηλικίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά από μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Σωτηρία», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Για την υπόθεση η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε μία σύλληψη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.

Διαβάστε επίσης