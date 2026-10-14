Αθήνα: Μαθητής εσπερινού σχολείου μαχαιρώθηκε στο σχόλασμα από άλλους μαθητές

Snapshot Μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής σε εσπερινό σχολείο της Αθήνας μαχαιρώθηκε κατά το σχόλασμα.

Ο μαθητής, ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη και αναζητά άλλα εμπλεκόμενα άτομα. Snapshot powered by AI

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν μαθητή αιγυπτιακής καταγωγής, έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας σε εσπερινό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής, που ήρθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, δέχθηκε επίθεση από έτερους μαθητές του σχολείου -κατά πληροφορίες μικρότερης ηλικίας- κατά το σχόλασμα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον διακόμισε σε νοσοκομείο, ενώ και η Αστυνομία κινήθηκε αστραπιαία προχωρώντας μάλιστα και σε μία σύλληψη, ενώ αναζητούνται κι άλλα εμπλεκόμενα άτομα. Την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Ομονοίας, ενώ ερευνώνται τα αίτια της επίθεσης.

Ο νεαρός μαθητής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Σωτηρία.

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