Αθήνα: Μαθητής εσπερινού σχολείου μαχαιρώθηκε στο σχόλασμα από άλλους μαθητές

Η Αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη ενώ αναζητούνται κι άλλα άτομα

Μιχάλης Παπαδάκος

Αθήνα: Μαθητής εσπερινού σχολείου μαχαιρώθηκε στο σχόλασμα από άλλους μαθητές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής σε εσπερινό σχολείο της Αθήνας μαχαιρώθηκε κατά το σχόλασμα.
  • Ο μαθητής, ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
  • Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
  • Η Αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη και αναζητά άλλα εμπλεκόμενα άτομα.
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Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν μαθητή αιγυπτιακής καταγωγής, έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας σε εσπερινό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μαθητής, που ήρθε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας, δέχθηκε επίθεση από έτερους μαθητές του σχολείου -κατά πληροφορίες μικρότερης ηλικίας- κατά το σχόλασμα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον διακόμισε σε νοσοκομείο, ενώ και η Αστυνομία κινήθηκε αστραπιαία προχωρώντας μάλιστα και σε μία σύλληψη, ενώ αναζητούνται κι άλλα εμπλεκόμενα άτομα. Την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Ομονοίας, ενώ ερευνώνται τα αίτια της επίθεσης.

Ο νεαρός μαθητής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Σωτηρία.

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