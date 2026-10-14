Καλαμαριά: Ξυλοκόπησαν και λήστεψαν μαθητή και τον απειλούσαν με βίντεο - Συνελήφθη 17χρονος

Snapshot Ένας 17χρονος μαθητής στην Καλαμαριά ξυλοκοπήθηκε μέσα σε σχολικό συγκρότημα και βιντεοσκοπήθηκε η επίθεση.

Οι δράστες έκλεψαν το τσαντάκι του θύματος και χρησιμοποίησαν το βίντεο για να τον εκβιάσουν.

Ο 17χρονος που συνελήφθη απείλησε το θύμα να παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο υπό τον φόβο της δημοσιοποίησης του βίντεο.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, σωματική βλάβη, κλοπή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ο ανήλικος θα παρουσιαστεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 17χρονος στην Καλαμαριά, κι ως είθισται με τα νέα... ήθη κι έθιμα που έχουν εισαγάγει τα social media στη ζωή των νέων κι όχι μόνο, οι δράστες βιντεοσκόπησαν το «ανδραγάθημά» τους, αφενός για να διαπομπεύσουν το θύμα τους, αφετέρου για να έχουν κατατεθειμένα τα «διαπιστευτήριά» τους στο διαδίκτυο.

Ένας 17χρονος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία συμμαθητή του, τον οποίο φέρεται να είχε απειλήσει ότι θα εκθέσει, δημοσιεύοντας το βίντεο του ξυλοδαρμού του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το συμβάν έλαβε χώρα την προηγούμενη Παρασκευή, όταν ο μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων μέσα σε σχολικό συγκρότημα. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα εμπλεκόμενα άτομα δεν περιορίστηκαν στον ξυλοδαρμό, αλλά του έκλεψαν και το τσαντάκι που έφερε.

Τις επόμενες ημέρες, η υπόθεση πήρε νέα τροπή, καθώς ο 17χρονος συλληφθείς φέρεται να απείλησε τον παθόντα ότι θα δημοσιοποιήσει το βίντεο με την επίθεση εάν δεν παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Η καταγγελία του μαθητή κινητοποίησε τις Αρχές που προχώρησαν στη σύλληψη του 17χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απειλή, σωματική βλάβη, κλοπή και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.