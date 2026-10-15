Θεμιστοκλέους: Έχουμε ανακόψει τη φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό

Snapshot Το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού.

Έχει ανακοπεί η φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό, καθώς καλύπτονται πλέον οι 10.000 διαθέσιμες θέσεις ειδίκευσης.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας εγκαταστάθηκε σύγχρονο αγγειογραφικό σύστημα δύο επιπέδων. Snapshot powered by AI

Στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με προσωπικό, αναφέρθηκε ο Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΚΑΪ 100,3», την Πέμπτη (15/10/2026).

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας, σήμερα το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό, ωστόσο οι ανάγκες παραμένουν:

«Το προσωπικό είναι αυτό που χρειάζεται για να λειτουργήσει το σύστημα και να θεραπευτεί ο ασθενής. Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι ανάγκες παραμένουν, καθώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αναπτύσσει διαρκώς νέα τμήματα και υπηρεσίες, και τόνισε: «Χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό και ιδίως περισσότερους νοσηλευτές».

Για την εκπαίδευση των νέων γιατρών σημείωσε: «Έχουμε ανακόψει τη φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό και έχουμε καλύψει όλες τις θέσεις ειδικότητας. Το 2019, από τις 10.000 διαθέσιμες θέσεις ειδίκευσης, ήταν καλυμμένες οι 7.000, ενώ σήμερα είναι καλυμμένες και οι 10.000».

Με αφορμή την επίσκεψή του στη Λάρισα, αναφέρθηκε στο νέο αγγειογραφικό σύστημα δύο επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και στην πλήρη ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Ελασσόνας. «Χθες, στη Λάρισα, εγκαινιάστηκε το αγγειογραφικό σύστημα δύο επιπέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, δωρεά της HELLENiQ ENERGY. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύγχρονο μηχάνημα. Το νοσοκομείο διαθέτει σήμερα περίπου 250 περισσότερους εργαζομένους σε σύγκριση με πριν από επτά χρόνια, έχει καλύψει σχεδόν όλες τις θέσεις στα τμήματά του και έχει αναπτύξει νέα τμήματα».

Αναφερόμενος στις θρομβεκτομές για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών επεισοδίων, τόνισε: «Μέχρι πριν από πέντε χρόνια η θεραπεία αυτή παρεχόταν σε πολύ λίγα νοσοκομεία της χώρας, δημόσια ή ιδιωτικά. Σήμερα, στα νοσοκομεία μας αναπτύσσονται νέα τμήματα με τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας αιχμής», και επισήμανε: «Το σχέδιο είναι όλα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά νοσοκομεία, καθώς και τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, να μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, ώστε οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη αντιμετώπιση σε σύντομο χρονικό διάστημα και κοντά στον τόπο τους».

Ως προς το Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, τέλος, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «δεν πρόκειται μόνο για εξωραϊσμό. Στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας έγινε πλήρης ανακατασκευή του κτηρίου, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού». Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο Κέντρο Υγείας, με 73 εργαζομένους και πολλές παρεχόμενες υπηρεσίες, και σημείωσε: «Όποιος επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας αντιλαμβάνεται αμέσως την προσπάθεια που έχει γίνει. Πλέον έχουμε ένα Κέντρο Υγείας ευρωπαϊκού επιπέδου στην Ελασσόνα».

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