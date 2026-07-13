Στα 532 εκατ. ευρώ οι οφειλές των νοσοκομείων - Σχεδόν εκμηδενίζονται οι ατιμολόγητες δαπάνες

Νέα διαδικασία αξιολόγησης τεχνολογίας για την εισαγωγή νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία 

Διονυσία Προκόπη

Στα 532 εκατ. ευρώ οι οφειλές των νοσοκομείων - Σχεδόν εκμηδενίζονται οι ατιμολόγητες δαπάνες
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ΥΓΕΙΑ
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  • Οι οφειλές των νοσοκομείων του ΕΣΥ μειώθηκαν στα 532 εκατ. ευρώ, με αποκλιμάκωση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε σχέση με το παρελθόν.
  • Οι ατιμολόγητες δαπάνες σχεδόν εκμηδενίστηκαν, μειωμένες στα 63 εκατ. ευρώ από πάνω από 300 εκατ. ευρώ το 2023.
  • Η ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών Μητρώων υλικών και προμηθευτών αναμένεται έως το τέλος του έτους.
  • Η εισαγωγή νέων ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων θα βασίζεται σε διαδικασία αξιολόγησης τεχνολογίας παρόμοια με το HTA στο φάρμακο.
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Για την οικονομική κατάσταση των νοσοκομείων του ΕΣΥ, μίλησε ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στο συνέδριο 12th MedTech Conference 2026, με τίτλο «Οι στρεβλώσεις παραμένουν – Ποιες μεταρρυθμίσεις έχουμε ανάγκη».

Ο υφυπουργός Υγείας επισήμανε ότι η εκτέλεση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων εξελίσσεται ομαλά και εντός των στόχων και δεν αναμένεται να απαιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση, όπως συνέβη και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Στη βιντεοσκοπημένη παρέμβασή του, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε, επίσης, ότι οι επιχορηγήσεις προς τα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί από το 2019, φτάνοντας στο 120%. Στα ληξιπρόθεσμα έχει επιτευχθεί αποκλιμάκωση, με τις οφειλές να διαμορφώνονται στα 532 εκατ. ευρώ, έναντι πολύ υψηλότερων ποσών στο παρελθόν. «Πλέον δεν συσσωρεύονται νέες οφειλές. Τα ληξιπρόθεσμα αυτή τη στιγμή είναι στα 532 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με προηγούμενες ή πιο υψηλές τιμές που ήταν στο παρελθόν. Αυτό επετεύχθη γιατί ήδη έχει αλλάξει ο τρόπος παραγγελίας των φαρμάκων, μεταφέροντας ένα μεγάλο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης από τα νοσοκομεία στην ΕΚΑΠΥ» ανέφερε.

Αναφορικά με τις ατιμολόγητες δαπάνες, ο υφυπουργός Υγείας είπε ότι έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί, στα 63 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα επίπεδα του 2023, όταν ξεπερνούσαν τα 300 εκατ. ευρώ. Καθοριστικό βήμα για την πλήρη εξυγίανση του συστήματος, σύμφωνα με τον υφυπουργό, αποτελεί η ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών Μητρώων υλικών και προμηθευτών, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το τέλος του έτους.

Για την εισαγωγή νέων ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων, o κ. Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι «θα πάμε σε μια διαδικασία αξιολόγησης τεχνολογίας όπως στο HTA που έχουμε και στο φάρμακο, από την πλευρά του ΕΣΥ».

Από την πλευρά της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), ο πρόεδρος Άρης Αποστόλου υποστήριξε ότι, για να πάψει να υπάρχει το οιοδήποτε ατιμολόγητο και ληξιπρόθεσμο, θα πρέπει όλα τα υλικά και όλες οι υπηρεσίες να είναι συμβασιοποιημένες, διευκρινίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει Υγειονομικές Περιφέρειες και νοσοκομεία να προχωρήσουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες καθυστερούν. «Τα δυναμικά συστήματα αγορών είναι αυτό που στοχεύουμε για να καλύψουμε σε πρώτη φάση στο μεγάλο εύρος της δαπάνης, σε υλικά που θα αφορούν πιο χαμηλή σε ένταση τεχνολογία» εξήγησε, τέλος, ο κ. Αποστόλου.

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