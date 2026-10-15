«Πότε είναι η σειρά μου;» - Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας

Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας στο Σικάγο, λίγες ημέρες αφότου αποκαλύφθηκε ο ομαδικός βιασμός στο Κορνέλ. Σοκαριστικές μαρτυρίες αποκαλύπτουν πως ενώ η γυναίκα βιαζόταν στο μπάνιο, ουρά ανδρών είχε δημιουργηθεί απέξω, φωνάζοντας «πότε είναι η σειρά μου;».

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε ημίγυμνη στο πάτωμα του μπάνιου σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας στο Σικάγο ενώ η ουρά των ανδρών είχε μαζευτεί απέξω. Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη του βιασμού και η καταγγελία ερευνάται.

Η σοκαριστική καταγγελία έρχεται μόλις λίγες βδομάδες μετά την αποτροπιαστική υπόθεση ομαδικού βιασμού φοιτήτριας από 7 άτομα στο Πανεπιστήμιο του Κορνέλ, η οποία είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και ανησυχία για τα όσα συμβαίνουν σε τέτοιου είδους πάρτι.

Η καταγγελία αναφέρεται σε βιασμό τις πρώτες πρωινές ώρες σε σπίτι της φοιτητικής αδελφότητας "Alpha Epsilon Pi" του Πανεπιστημίου του Σικάγου στην συνοικία Χάιντ Παρκ της πόλης, αναφέρουν οι New York Times. Όσο η νεαρή γυναίκα φέρεται να βιαζόταν στο μπάνιο του σπιτιού, ουρά ανδρών είχε δημιουργηθεί απέξω ρωτώντας «πότε είναι η σειρά μου» και «αφήστε με να μπω».

Σύμφωνα με την κατάθεση της, η 21χρονη χόρευε ανάμεσα σε δύο άντρες όταν ο ένας ξεκίνησε να της ζητά επίμονα να πάνε μαζί στο υπνοδωμάτιό του, με την νεαρή γυναίκα να αρνείται επανειλημμένα και να πηγαίνει στο μπάνιο λόγω αδιαθεσίας. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, παρουσίασε απώλεια μνήμης πριν χάσει τελικά τις αισθήσεις της. Όταν συνήλθε, ο φερόμενος βιαστής προχωρούσε σε σεξουαλικές πράξεις μαζί της εκμεταλλευόμενος την κατάστασή της, έχοντας αφαιρέσει και μέρος των ρούχων της, ενώ η ίδια δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί.

University of Chicago

«Θέλω κι εγώ να μπω»

Όσο εκτυλισσόταν το αποτρόπαιο περιστατικό, η συνομήλικη φίλη του φερόμενου θύματος, Μία Λάρα, και μια ακόμη φίλη τους την έψαχναν στο κτίριο και εν τέλει την εντόπισαν στο μπάνιο του υπογείου, όπου και αντίκρισαν την ουρά αντρών που είχε δημιουργηθεί έξω από την κλειστή πόρτα της τουαλέτας, φωνάζοντας «θέλω κι εγώ να μπω» και «πότε είναι η σειρά μου;».

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση που δημοσίευσε το ABC News, έξω από το μπάνιο βρίσκονταν 3 έως 5 άνδρες οι οποίοι «επευφημούσαν και έδειχναν να ενθαρρύνουν τα όσα συνέβαιναν στο εσωτερικό».

Όταν οι φίλες της νεαρής προσπάθησαν να μπουν στο δωμάτιο, οι άνδρες προσπάθησαν να τις εμποδίσουν, τραβώντας την μια από τα μαλλιά, με τις νεαρές εν τέλει να καταφέρνουν να μπουν. Μέσα αντίκρισαν την 21χρονη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενώ ο φερόμενος ως βιαστής είχε κατεβασμένο το παντελόνι του και εκτεθειμένα τα γεννητικά του όργανα. Η Μία Λάρα περιέγραψε στους New York Times οτι η φίλη της βρισκόταν ημίγυμνη στο πάτωμα με την πλάτη στο τοίχο και ο δράστης φέρεται να της είχε ακινητοποιήσει τα χέρια από τους καρπούς όσο εκείνη φώναζε «κάντε τον να σταματήσει» και «βγάλτε με από εδώ».

Ο άνδρας, σύμφωνα με την νεότερη αστυνομική έκθεση, φέρεται να είπε στις φίλες της 21χρονης ότι δεν έγινε κάτι μεμπτό και ότι «όλα είναι καλά». Μάλιστα, όταν η Λάρα τον κατηγόρησε ότι είχε επιτεθεί σεξουαλικά στην φίλη της, ο φερόμενος ως βιαστής της απάντησε ότι «αυτή το ήθελε».

Ο φερόμενος δράστης έχει ταυτοποιηθεί – Δεν είναι μέλος της αδελφότητας

Το Πανεπιστήμιο του Σικάγου ανακοίνωσε πως ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί, δεν είναι φοιτητής του πανεπιστημίου και δεν έχει σχέση με το ίδρυμα, ενώ πλέον του έχει απαγορευτεί η είσοδος. Η ταυτοποίησή του έγινε με την βοήθεια καταθέσεων μαρτύρων, υλικού από κάμερες ασφαλείας και δεδομένων από συστήματα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας, ενώ οι πανεπιστημιακές Αρχές έχουν και υλικό από κάμερες που δείχνουν τον φερόμενο ως δράστη να απομακρύνεται τρέχοντας από το κτίριο.

Η 21χρονη μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Σικάγου, όπου και έλαβε ιατρική φροντίδα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του ταυτοποιημένου ατόμου.

Η φοιτητική αδερφότητα "Alpha Epsilon Pi" εξέδωσε ανακοίνωση μέσω Instagram εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της για το περιστατικό και καταδικάζοντας την σεξουαλική βία, ενώ τόνισε πως μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν οι «νηφάλιοι επιτηρητές» και ο υπεύθυνος ασφαλείας και παρείχαν βοήθεια στην γυναίκα. Το πάρτι διακόπηκε μόλις η αδελφότητα ενημερώθηκε για την καταγγελία και μέλος της οργάνωσης παρέμεινε μαζί με την κοπέλα μέχρι να έρθουν οι αστυνομικοί και να του ζητήσουν να απομακρυνθεί. Η αδελφότητα τόνισε ότι θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της 21χρονης και θα συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές.

Ο εκπρόσωπος της εθνικής οργάνωσης Alpha Epsilon Pi, Τζόναθαν Πιρς, τόνισε στους New York Times ότι «δεν πιστεύουμε οτι κάποιο μέλος AEPi συμμετείχε σε αυτή τη φρικτή πράξη ή ότι υπήρξε συνεργός». Η κεντρική διοίκηση της AEPi έδωσε εντολή στο παράρτημα του Σικάγου να αναστείλει όλες τις δραστηριότητές της μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση και υπογράμμισε ότι κανείς δεν θα πρέπει να φοβάται για την σωματική του ακεραιότητα και ασφάλεια όταν πηγαίνει σε εκδήλωση σε πανεπιστημιακό χώρο.

Στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, οι αδελφότητες δεν έχουν θεσμική σχέση με το ίδρυμα και δεν αποτελούν επίσημα αναγνωρισμένοι φοιτητικοί οργανισμοί, ωστόσο υπόκεινται στους κανονισμούς και στις πειθαρχικές διαδικασίες του πανεπιστημίου.

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