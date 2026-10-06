Cornell: Οι προσπάθειες συγκάλυψης των 7 κατηγορουμένων - Τα μηνύματα που αποκαλύπτουν το παρασκήνιο

Snapshot Επτά μέλη της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi στο Πανεπιστήμιο Cornell κατηγορούνται για σεξουαλική επίθεση σε βάρος φοιτήτριας σε υπόθεση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024.

Εσωτερική έρευνα αποκάλυψε προσπάθειες συγκάλυψης από μέλη της αδελφότητας, που επιδίωκαν να περιορίσουν τις συνέπειες των καταγγελιών και να προστατεύσουν τη φήμη τους.

Η Jane Doe αρχικά θεωρούσε τις σεξουαλικές επαφές συναινετικές, αλλά αργότερα τις περιέγραψε ως ομαδικό βιασμό και υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία του πανεπιστημίου.

Η εσωτερική έρευνα οδήγησε στην αποβολή δύο ανδρών και την αναστολή άλλων, ενώ η ποινική έρευνα έχει πλέον αναληφθεί από τη Γενική Εισαγγελία της Νέας Υόρκης.

Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε την ανάθεση σε εξωτερική δικηγορική εταιρεία για επανεξέταση της διαχείρισης της υπόθεσης, ενώ φοιτητές πραγματοποιούν κινητοποιήσεις ζητώντας δικαιοσύνη και λογοδοσία. Snapshot powered by AI

Επτά μέλη της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi στο Πανεπιστήμιο Cornell κατηγορούνται σε αστική αγωγή για σεξουαλική επίθεση σε βάρος φοιτήτριας, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Μηνύματα, τηλεφωνικές συνομιλίες και άλλα στοιχεία που εξέτασε το ABC News δείχνουν ότι ορισμένα μέλη της φοιτητικής αδελφότητας Chi Phi στο Πανεπιστήμιο Cornell επιχείρησαν, τις εβδομάδες που ακολούθησαν το περιστατικό, να περιορίσουν τις συνέπειες των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση, καθώς φέρονται να ανησυχούσαν για τη φήμη τους και το μέλλον τους στο πανεπιστήμιο.

Οι προσπάθειες ορισμένων μελών της αδελφότητας περιγράφονται από φοιτητές που μίλησαν στις πανεπιστημιακές αρχές ως προσπάθεια συγκάλυψης ή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «damage control», με στόχο, μεταξύ άλλων, η νεαρή γυναίκα που κατήγγειλε το περιστατικό - η οποία αναφέρεται στα αρχεία ως Jane Doe - να «μην είναι αναστατωμένη με την κατάσταση».

Τα στοιχεία που εξέτασε το ABC News προέρχονται από την εσωτερική έρευνα του Cornell, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2025, αλλά και από επικοινωνίες μεταξύ των φοιτητών που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, τα αρχεία της εσωτερικής έρευνας δείχνουν ότι η αντίληψη της Jane Doe για όσα συνέβησαν τη νύχτα της 19ης Οκτωβρίου 2024 φάνηκε να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Αρχικά θεωρούσε ότι οι σεξουαλικές επαφές ήταν σε μεγάλο βαθμό συναινετικές, όμως αργότερα περιέγραψε την εμπειρία της ως ομαδικό βιασμό.

«Ο μόνος τρόπος για να επουλωθεί το τραύμα μου είναι να ξέρω τι συνέβη»

Μία ημέρα πριν απευθυνθεί στην Αστυνομία του Πανεπιστημίου Cornell, στις 8 Νοεμβρίου, η Jane Doe τηλεφώνησε στον Matthew Ingalls, έναν από τους άνδρες που αργότερα κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση, προσπαθώντας να ανασυνθέσει όσα είχαν συμβεί εκείνο το βράδυ.

«Ο μόνος τρόπος για να επουλωθεί το τραύμα μου είναι να ξέρω τι συνέβη», του είπε, σύμφωνα με την ηχογράφηση της συνομιλίας που περιήλθε στην κατοχή του ABC News. «Γι' αυτό προσπαθώ απλώς να καταλάβω τι έγινε. Είμαι απλώς μπερδεμένη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα αστυνομικά αρχεία, ο Ingalls ήταν εκείνος που είχε προσκαλέσει τη Jane Doe στο σπίτι της αδελφότητας. Δεν έχει κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα και δεν απάντησε στα αιτήματα του ABC News για σχόλιο. Ο ίδιος, όπως και οι υπόλοιποι άνδρες που κατονομάζονται σε αγωγή της Jane Doe, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά.

Κατά την εσωτερική έρευνα του Cornell, ο Ingalls υποστήριξε ότι ήταν υπερβολικά μεθυσμένος για να συναινέσει και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η Jane Doe ήταν εκείνη που του επιτέθηκε. Στην τηλεφωνική συνομιλία τους, όταν εκείνη του υπενθύμισε ότι γνώριζε πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ – «ήδη ήξερες, είχα πιει 10 σφηνάκια» – εκείνος αναφέρθηκε στη δική του προσπάθεια να καταλάβει τι είχε συμβεί.

«Έχω στύψει το μυαλό μου προσπαθώντας να λύσω αυτό το μυστήριο. Ξέρεις, είναι πιθανό και οι δύο να θυμόμαστε αυτό που συνέβη και να μην είναι έτσι», της είπε.

Η Jane Doe, από την πλευρά της, περιέγραψε σε επικοινωνίες που ακολούθησαν ότι προσπαθούσε να «συνθέσει» όσα είχαν συμβεί, καθώς ήταν «πολύ μεθυσμένη» και σε κάποια στιγμή είχε πει «ναι» στη χρήση κεταμίνης.

Σε μήνυμα προς εκείνη, ο Winston Lee φέρεται να της εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις αντιδράσεις που αντιμετώπιζε μετά το περιστατικό. «Λυπάμαι τόσο πολύ για όλη την αντίδραση που δέχεσαι από αυτό... Νιώθω πραγματικά πολύ άσχημα για σένα», της έγραψε, εξηγώντας ότι αμέσως μετά το περιστατικό τού είχαν πει να μην επικοινωνήσει μαζί της, επειδή θεωρούσαν ότι περνούσε δύσκολα, και ότι είχε μάλιστα ετοιμάσει ένα γράμμα για να της στείλει.

Η ίδια, σε μήνυμά της προς τον Ingalls, περιέγραψε τις συνέπειες που είχε για εκείνη η υπόθεση: «Αυτό καταστρέφει τη ζωή μου προσωρινά. Η φήμη μου έχει καταστραφεί και ντρέπομαι πάρα πολύ. Είμαι έτσι γιατί δεν θα έπρεπε να το ξέρουν τόσοι άνθρωποι».

Η Jane Doe είχε επισκεφθεί τα επείγοντα και, όπως ανέφερε, έκανε θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες της νύχτας. Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ingalls, του είπε: «Αν ξέρω απλώς τι συνέβη, τότε μπορώ να νιώσω λίγο καλύτερα και να προχωρήσω και ίσως να μπορέσω να παραμείνω σε αυτό το πανεπιστήμιο».

Τον ρώτησε, μεταξύ άλλων, πώς βρέθηκαν τόσα άτομα στο δωμάτιο όπου εξελίχθηκαν οι σεξουαλικές επαφές επί ώρες.

«Θυμάσαι πώς μπήκαν αυτά τα παιδιά;» τον ρώτησε.

«Η πόρτα ήταν απλώς ξεκλείδωτη... το πάρτι ήταν αρκετά γεμάτο... δεν υπήρχε αλλού να πας», απάντησε εκείνος.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το ABC News, ο Ingalls δεν αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη συνομιλία στα μηνύματα που είχε στείλει σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στο Snapchat, όπου φέρεται να προσκαλούσε και άλλους άνδρες στο δωμάτιο. Η ομάδα αριθμούσε σχεδόν 60 μέλη.

Τα μηνύματα που παραδόθηκαν στους ερευνητές του πανεπιστημίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προτροπή: «Μπορείτε να μπείτε και να τον βγάλετε έξω» και «Παιδιά, ελάτε να τον βγάλετε έξω».

Σε άλλο σημείο της τηλεφωνικής συνομιλίας, η Jane Doe περιέγραψε ευθέως αυτό που πίστευε ότι είχε συμβεί.

«Αυτό που κάνατε θα χαρακτηριζόταν ομαδικός βιασμός», του είπε.

«Είναι πιθανό και οι δύο να θυμόμαστε αυτό και να μην είναι αλήθεια», απάντησε ο Ingalls.

«Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Όχι, όχι, γιατί θυμάμαι ότι σήκωσα το βλέμμα μου και σκέφτηκα ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι», του απάντησε εκείνη.

Το περιστατικό της 19ης Οκτωβρίου 2024 στο σπίτι της Chi Phi προκάλεσε εθνική κατακραυγή στις ΗΠΑ και επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη σεξουαλική βία, τη συναίνεση μεταξύ ενηλίκων και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και η πίεση σε τέτοιες καταστάσεις.

Η εσωτερική έρευνα του Cornell οδήγησε τελικά στην αποβολή δύο ανδρών από το πανεπιστήμιο, ενώ άλλοι τέθηκαν σε αναστολή.

«Να πάρω τη Jane;»

Όταν η Chi Phi ενημερώθηκε ότι το παράρτημά της τέθηκε προσωρινά σε αναστολή, την ίδια ημέρα που η Jane Doe απευθύνθηκε στην αστυνομία, ορισμένα μέλη της αδελφότητας προσπάθησαν να καταλάβουν από πού προερχόταν η καταγγελία.

«Ποιο είναι το σχέδιο δράσης; Να πάρω τη Jane; Δεν νομίζω ότι θα το είχε καταγγείλει», έγραψε ο Ingalls σε μια μικρή ομαδική συνομιλία.

Ο τότε πρόεδρος της Chi Phi του ζήτησε να περιμένει, επισημαίνοντας ότι το Cornell είχε αρχικά καταχωρίσει λάθος ημερομηνία για το περιστατικό.

Στην ίδια συνομιλία, τα μέλη της αδελφότητας προσπάθησαν να εξακριβώσουν ποια ακριβώς βραδιά είχε συμβεί το περιστατικό, συγκρίνοντας τα θεματικά πάρτι που είχαν πραγματοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο.

«Περίμενε, αυτή ήταν η βραδιά με τη Jane Doe», έγραψε ένας από τους φοιτητές.

«Ποιο πάρτι είχαμε στις 19;», ρώτησε άλλος.

«Στις 25 ήταν το πάρτι Risky Business», απάντησε ένας ακόμη, ενώ το περιστατικό είχε σημειωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι με θέμα τη Χαβάη.

Αργότερα, όταν η αστυνομία πήρε καταθέσεις από μάρτυρες, ένας από τους φοιτητές υποστήριξε ότι το περιστατικό είχε συζητηθεί σχετικά χαλαρά σε μια συνάντηση της αδελφότητας και όχι στο πλαίσιο οργανωμένης προσπάθειας αντιμετώπισης των καταγγελιών.

Η προσπάθεια να βρεθούν στοιχεία που θα τους αθώωναν

Μήνες αργότερα, όταν η Jane Doe κατέθεσε σε μία από τις εσωτερικές ακροάσεις του Cornell, αναφέρθηκε ρητά σε αυτό που χαρακτήρισε «coverups» από την πλευρά των φοιτητών.

«Ήταν συγκαλύψεις που προσπάθησαν να κάνουν αυτά τα αγόρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ερευνητές εξέτασαν τουλάχιστον μία περίπτωση κατά την οποία ο Ingalls φέρεται να ζήτησε από μία μάρτυρα να «υποβάλει νέα στοιχεία» που θα μπορούσαν να τον απαλλάξουν.

«Θα μπορούσες να υποβάλεις νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άμεση απαλλαγή εμένα και [όνομα που έχει αποκρυφθεί]. Ακόμη κι αν το μάθει η Jane Doe, δεν έχει σημασία. Αν τα στοιχεία είναι αρκετά πειστικά για να μας αφήσουν ελεύθερους, τότε αυτό αποτελεί απόδειξη ότι εκείνη είπε ψέματα», φέρεται να της έγραψε.

«Δεν έχω στοιχεία», απάντησε η φίλη της Jane Doe μέσω Snapchat.

Η συγκεκριμένη γυναίκα μοιράστηκε το μήνυμα με τη Jane Doe, η οποία το κατήγγειλε στο πανεπιστήμιο.

Η μάρτυρας είπε αργότερα στους ερευνητές του Cornell ότι ο Ingalls της είχε στείλει και άλλα μηνύματα, προσπαθώντας να την πείσει να υιοθετήσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

«Από την αρχή, μετά το περιστατικό, όταν η Jane Doe άρχισε να μου λέει ότι δεν ήταν συναινετικό εξ' αρχής, εκείνος ήθελε να με πείσει ότι εκείνη λέει ψέματα», είπε.

«Προσπάθησε να με πείσει και με άλλα μηνύματα ότι έλεγε ψέματα και μου είπε: “Ξέρεις ότι λέει ψέματα και ξέρεις ότι εμείς δεν θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο”».

Η υπόθεση περνά πλέον σε νέα φάση

Η Jane Doe είχε απευθυνθεί στην αστυνομία του Cornell τον Νοέμβριο του 2024. Η πρώτη αναφορά της υπόθεσης στα αρχεία της αστυνομίας ανέφερε ότι «μια προπτυχιακή φοιτήτρια ανέφερε ότι βιάστηκε πρόσφατα από 8-10 άνδρες στη φοιτητική αδελφότητα Chi Phi».

Ωστόσο, οι εισαγγελείς δεν ζήτησαν να εξετάσουν το σύνολο των πρόσθετων στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εσωτερικής έρευνας του πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τα έγγραφα, εξετάστηκε μόνο η αρχική, έκτασης έξι σελίδων, κατάθεση της Jane Doe στην αστυνομία του Cornell.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins, Matthew Van Houten, είχε δηλώσει ότι η αρχική κατάθεση της Jane Doe υποδείκνυε πως το σεξ και η χρήση ναρκωτικών ήταν συναινετικά.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Kathy Hochul απομάκρυνε τον τοπικό εισαγγελέα από την υπόθεση και ανέθεσε στον Γενικό Εισαγγελέα της Πολιτείας, Letitia James, να αναλάβει την ποινική έρευνα.

Παράλληλα, το Cornell ανακοίνωσε ότι θα αναθέσει σε εξωτερική δικηγορική εταιρεία την επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο το πανεπιστήμιο διαχειρίστηκε τις καταγγελίες και την έρευνα που ακολούθησε.

«We are Jane Doe»

Η υπόθεση έχει προκαλέσει παράλληλα αντιδράσεις και κινητοποιήσεις στην πανεπιστημιούπολη, με φοιτητές και διαδηλωτές να πραγματοποιούν πορείες και συγκεντρώσεις, ζητώντας δικαιοσύνη για τη Jane Doe και μεγαλύτερη λογοδοσία από το πανεπιστήμιο.

Στις κινητοποιήσεις έχει κυριαρχήσει και το σύνθημα «We are Jane Doe», το οποίο εμφανίζεται σε πλακάτ και συνθήματα των διαδηλωτών, ως μήνυμα διαμαρτυρίας για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση και ευρύτερα για τη σεξουαλική βία και την κουλτούρα γύρω από αυτήν.

Οι κινητοποιήσεις έχουν δώσει στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερη δημόσια διάσταση, την ώρα που τα νέα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα το ABC News φωτίζουν τις επικοινωνίες των φοιτητών τις εβδομάδες και τους μήνες μετά το καταγγελλόμενο περιστατικό.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε νέα φάση, καθώς η ποινική έρευνα περνά στα χέρια της Γενικής Εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, ενώ παράλληλα εξετάζεται εκ νέου και ο τρόπος με τον οποίο το Cornell διαχειρίστηκε τις καταγγελίες.

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