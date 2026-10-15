Tarja: Η εμβληματική φωνή που έχει σημαδέψει το συμφωνικό metal έρχεται στην Ελλάδα

Υπάρχουν φωνές που τις αναγνωρίζεις από τις πρώτες νότες.

Φωνές που σε καθηλώνουν με την δύναμη τους, σε παρασύρουν με τη δραματικότητά τους και μπορούν να προκαλέσουν εκείνο το ανεξήγητο ρίγος που διατρέχει το σώμα όταν η μουσική αγγίζει κάτι βαθύτερο μέσα μας, όταν βρίσκει τον δρόμο της προς την ψυχή μας.

Η Tarja είναι μια τέτοια φωνή.

Τον Μάρτιο του 2027, η Tarja Turunen μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της σύγχρονης metal σκηνής, έρχεται στην Ελλάδα για δύο συναυλίες: στην Αθήνα, την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2027 στο Gagarin 205, και στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 20 Μαρτίου στο Principal Club Theater.

Με το νέο της άλμπουμ, Frisson Noir, στις αποσκευές της, αλλά και με μια διαδρομή γεμάτη τραγούδια που έχουν συνδεθεί ανεξίτηλα με τη φωνή της, η Tarja υπόσχεται δύο συναυλίες με τη μεγαλοπρέπεια, τη συγκίνηση και τη δύναμη του συμφωνικού metal.

Frisson Noir: Εκεί που ο ήχος γίνεται συναίσθημα

Επτά χρόνια μετά το In the Raw του 2019, η Tarja κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2026 το Frisson Noir, ένα άλμπουμ που φέρνει σε πρώτο πλάνο τις αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τη μουσική της ταυτότητα.

Κινηματογραφικές ενορχηστρώσεις, χορωδίες, δυναμικές κιθάρες και μελωδικές πιανιστικές στιγμές συνθέτουν ένα πολυδιάστατο ηχητικό τοπίο.

H χαρακτηριστική φωνή της, που κινείται από την εύθραυστη ευαισθησία έως την επιβλητική οπερατική δύναμη, παραμένει ο άξονας γύρω από τον οποίο χτίζεται ολόκληρη η σύνθεση.

Δέκα κομμάτια που δεν αντιμετωπίζουν τη μουσική απλώς ως ήχο, αλλά ως εμπειρία που μπορεί να κινητοποιήσει τη μνήμη, το συναίσθημα και το σώμα.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες από διαφορετικές πλευρές της rock και metal σκηνής: ο Marko Hietala, πρώην συνοδοιπόρος της στους Nightwish, οι Apocalyptica, ο Dani Filth των Cradle of Filth και ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers.

Την παραγωγή υπογράφουν η Tarja και ο Mic, ενώ τη μίξη ανέλαβε ο βραβευμένος με Grammy Neal Avron, γνωστός από τις συνεργασίες του με τους Linkin Park, τους Skillet και τους Disturbed. Το mastering έγινε από τον Ted Jensen στα Sterling Sound.

Από τους Nightwish στη δική της μουσική ιστορία

Η σχέση της Tarja με το κοινό της ξεπερνά τη δισκογραφία της.

Είναι δεμένη με τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή του συμφωνικού metal και εξακολουθούν να συγκινούν, να συναρπάζουν και να ξυπνούν αναμνήσεις.

Ως ιδρυτικό μέλος και φωνή των Nightwish για εννέα χρόνια, η Tarja συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ήχου που έφερε την κλασικά εκπαιδευμένη σοπράνο φωνή της στο επίκεντρο της metal μουσικής.

Τραγούδια όπως τα Nemo, Wishmaster, Sleeping Sun, Deep Silent Complete και Stargazers παραμένουν άρρηκτα συνδεδεμένα με εκείνη την περίοδο και με μια φωνή που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ιστορία του είδους.

Το 2007, με το My Winter Storm, η Tarja ξεκίνησε επίσημα τη σόλο πορεία της. Ακολούθησαν τα What Lies Beneath, Colours in the Dark, The Brightest Void, The Shadow Self και In The Raw, με κάθε άλμπουμ να προσθέτει νέες αποχρώσεις στη συνάντηση της κλασικής της παιδείας με τις διαφορετικές εκφάνσεις του σκληρού ήχου.

Την ίδια στιγμή, η κλασική μουσική παρέμεινε σταθερό κομμάτι της καλλιτεχνικής της ζωής, μέσα από συνεργασίες με μεγάλες ορχήστρες, συναυλίες και έργα όπως το Ave Maria – En Plein Air, αλλά και τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες εμφανίσεις της.

Η δύναμή της βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη συνύπαρξη: στην ικανότητά της να κινείται ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους, από την κλασική ερμηνεία στο metal, χωρίς να χάνει ούτε στιγμή τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα.

Με περισσότερες από 1.000 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, από μικρές σκηνές έως μεγάλα φεστιβάλ, και συνεργασίες με ονόματα όπως οι Within Temptation, οι Scorpions, ο Mike Oldfield, η Doro Pesch και ο Marko Hietala, η Tarja έχει χτίσει μια πορεία που δεν χωρά σε μία μόνο μουσική κατηγορία.

Τον Μάρτιο του 2027, η Tarja επιστρέφει στην Ελλάδα με το Frisson Noir αλλά και τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή της metal σκηνής. Μια διαδρομή που συνεχίζεται, ανάμεσα σε νέες μουσικές αναζητήσεις και μελωδίες που παραμένουν ζωντανές στη μνήμη, με τη φωνή της να διατηρεί αναλλοίωτη τη δύναμη να μετατρέπει τον ήχο σε συναίσθημα. Γιατί το αληθινό frisson δεν τελειώνει με την τελευταία νότα. Είναι εκείνο το ρίγος που σε διαπερνά, σε ακολουθεί και σου θυμίζει, ξανά και ξανά, γιατί ορισμένες φωνές είναι πραγματικά μοναδικές.

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Τιμές εισιτηρίων

Αθήνα

Early bird: 35 ευρώ

Προπώληση: 38 ευρώ

Ταμείο: 40 ευρώ

Θεσσαλονίκη

Early bird: 33 ευρώ

Προπώληση: 35 ευρώ

Ταμείο: 37 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά στο δίκτυο more.com

Αθήνα https://www.more.com/gr-el/tickets/music/tarja-athens/

Θεσσαλονίκη https://www.more.com/gr-el/tickets/music/tarja-thessaloniki/

Τηλεφωνικά: 2117700000

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