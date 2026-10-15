Aστυνομικοί διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα –Ζούμε με €1.000»

Στην πρώην Σχολή Αστυφυλάκων, στη λεωφόρο Μεσογείων, έχουν συγκεντρωθεί αστυνομικοί, οι οποίοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία προς το υπουργείο, διαμαρτυρόμενοι για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται οι χαμηλές, όπως καταγγέλλουν, αποδοχές τους, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ζωής, που δυσκολεύει την κάλυψη των καθημερινών αναγκών.

«Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα», δήλωσε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Δημοσθένης Πάκος, περιγράφοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Τσαϊρίδης, ο οποίος τόνισε: «Δίνουμε αγώνα επιβίωσης, ζούμε με 1.000 ευρώ».

Οι δηλώσεις των συνδικαλιστικών εκπροσώπων αποτυπώνουν την έντονη δυσαρέσκεια που εκφράζεται για τις αποδοχές των αστυνομικών, με τους συγκεντρωμένους να ζητούν ουσιαστική οικονομική ενίσχυση.

Η κινητοποίηση αναμένεται να συνεχιστεί με πορεία προς το υπουργείο, όπου οι αστυνομικοί θα εκφράσουν τα αιτήματά τους.

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