Black Friday: Αντίστροφη μέτρηση για τη μέρα των μεγάλων εκπτώσεων

Snapshot Η Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου με σημαντικές εκπτώσεις σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Πολλά καταστήματα θα ξεκινήσουν τις εκπτώσεις νωρίτερα για να διευκολύνουν τους καταναλωτές στις αγορές τους.

Η Cyber Monday θα γίνει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου με προσφορές κυρίως στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, καθώς είναι η πρώτη Κυριακή της εορταστικής περιόδου.

Μετά τη Black Friday και την Κυριακή, θα ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο με αυξημένες ώρες λειτουργίας και κίνηση στην αγορά. Snapshot powered by AI

Πλησιάζει η μέρα για τη φετινή Black Friday, με τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα να προετοιμάζονται για σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Φέτος, η Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μία εβδομάδα πριν την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Ωστόσο, τα περισσότερα καταστήματα αναμένεται να ξεκινήσουν από νωρίτερα τις εκπτώσεις, προκειμένου να δώσουν περισσότερο χρόνο στους καταναλωτές ώστε να εντοπίσουν τις αγορές που θέλουν να κάνουν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η Cyber Monday, που θα γίνει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με τις σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές να επικεντρώνονται στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, καθώς είναι η πρώτη Κυριακή της εορταστικής περιόδου, ενώ οι εκπτώσεις σε ορισμένα προϊόντα αναμένεται να έχουν διατηρηθεί.

Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με φυσική παρουσία θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως για το ωράριο λειτουργίας.

Αμέσως μετά ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων με περισσότερες ώρες λειτουργίας και αυξημένη κίνηση στην αγορά.

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