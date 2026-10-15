Κάλαμος: Είχαν στήσει εργοστάσιο κάνναβης στην αυλή σπιτιού - Συνελήφθησαν τρία άτομα

Snapshot Στον Κάλαμο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης με 31 δενδρύλλια και πάνω από 2 κιλά κάνναβης.

Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες ηλικίας 43, 48 και 61 ετών, οι οποίοι φέρονται να καλλιεργούσαν και να διακινούσαν κάνναβη στην Αττική.

Κατασχέθηκαν επίσης χειροβομβίδα, ξιφολόγχες, φυσίγγια, ανιχνευτές μετάλλων και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η υπόθεση προωθήθηκε στη Δικαιοσύνη με τους κατηγορούμενους να οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης είχε στηθεί στην αυλή κατοικίας στον Κάλαμο, όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, ηλικίας 43, 48 και 61 ετών, σε Κάλαμο και Πατήσια. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να καλλιεργούσαν κάνναβη και να διακινούσαν τις παραγόμενες ποσότητες σε περιοχές της Αττικής.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για τη δραστηριότητα των τριών ανδρών. Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των στοιχείων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορουμένους και προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση.

Κατά τις έρευνες σε δύο κατοικίες, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης, με συστήματα φωτισμού, εξαερισμού, αποξήρανσης και θέρμανσης.

31 δενδρύλλια και κλώνοι κάνναβης.

2 κιλά και 329 γραμμάρια κάνναβης.

Τέσσερις τρίφτες και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Μία αμυντικού τύπου χειροβομβίδα.

Τρεις ξιφολόγχες, 18 φυσίγγια και οκτώ κάλυκες.

Δύο ανιχνευτές μετάλλων.

Το ποσό των 110 ευρώ.

Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες

Σε βάρος των τριών ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν, κατά περίπτωση, τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων και προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.