«Έπαιρνε βαριά φάρμακα, σεβαστείτε μας»: Η έκκληση της οικογένειας του άνδρα που σκοτώθηκε από τίγρη

Snapshot Ο 23χρονος Γουίλιαμ Τσάπμαν σκοτώθηκε όταν εισήλθε στο κλουβί τίγρης στο Yorkshire Wildlife Park και δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση.

Η οικογένειά του ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της και να σταματήσει η διακίνηση βίντεο και φωτογραφιών από το περιστατικό.

Ο Τσάπμαν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και λάμβανε ισχυρά φάρμακα, με την ιατροδικαστική έρευνα να εξετάζει τη συμβολή τους στον θάνατό του.

Το πάρκο παραμένει κλειστό και η τίγρη δεν θα υποβληθεί σε ευθανασία, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου.

Ο Γουίλιαμ Τσάπμαν είχε δραστηριοποιηθεί στην υποκριτική από παιδί και φοίτησε στη σχολή Jackie Palmer Stage School. Snapshot powered by AI

Συγκλονισμένη από τον θάνατο του 23χρονου Γουίλιαμ Τσάπμαν, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση από τίγρη όταν εισήλθε στο κλουβί της σε πάρκο άγριας ζωής στη Βρετανία, είναι η οικογένειά του.

Οι συγγενείς του απηύθυναν έκκληση για σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους, εκφράζοντας παράλληλα την οδύνη τους για τη διακίνηση βίντεο και φωτογραφιών από τις τελευταίες στιγμές του νεαρού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τσάπμαν επισκέφθηκε το Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ, το Σάββατο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μπήκε στον χώρο όπου φιλοξενούνταν η τίγρη, δέχθηκε επίθεση και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τρίτης, η οικογένειά του τον περιέγραψε ως έναν νέο άνθρωπο που αγαπούσε βαθιά τους δικούς του και αγαπιόταν εξίσου από εκείνους.

«Ο Γουίλιαμ ήταν ένας φωτεινός, ζεστός και κοινωνικός νέος, τον οποίο η οικογένειά του αγαπούσε βαθιά -και ο Γουίλιαμ την αγαπούσε εξίσου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας

Στην ίδια ανακοίνωση, οι συγγενείς του 23χρονου αποκάλυψαν ότι αντιμετώπιζε επί σειρά ετών σημαντικά προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι του είχαν συνταγογραφηθεί ισχυρά φάρμακα.

«Εναπόκειται στον ιατροδικαστή να αποφασίσει ποιον ρόλο έπαιξαν αυτά στον θάνατό του. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από όλους να σεβαστούν αυτή τη διαδικασία», σημείωσαν, διευκρινίζοντας ότι αναμένουν να διερευνηθούν οι συνθήκες της τραγωδίας.

«Η οικογένεια είναι συντετριμμένη από την απώλειά της και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση.

Οι συγγενείς εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι αρμόδιες αρχές θα καταφέρουν να διαλευκάνουν την υπόθεση και να εξηγήσουν τι οδήγησε τον γιο τους στην πράξη αυτή.

«Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα κάνουν ό,τι μπορούν για να καταλήξουν στην αλήθεια σχετικά με το γιατί ο υπέροχος γιος μας έκανε αυτό που έκανε», ανέφεραν.

Παράλληλα, ζήτησαν να σταματήσει η δημοσίευση και η αναπαραγωγή υλικού που θεωρούν βαθιά προσβλητικό, επισημαίνοντας ότι προκαλεί στην οικογένεια έντονη οδύνη σε μια εξαιρετικά ευάλωτη περίοδο.

Η οργή για τη διακίνηση του βίντεο και η ανάρτηση Τραμπ

Το υλικό από το περιστατικό έχει διαδοθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, το βράδυ της Τρίτης το βίντεο δημοσίευσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον ίδιο να καταδιώκει το άγριο ζώο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ντάουνινγκ Στριτ κάλεσε εμμέσως το κοινό να σεβαστεί την επιθυμία της οικογένειας να μην αναπαράγεται το υλικό, αποφεύγοντας, ωστόσο, να σχολιάσει την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να το αναρτήσει.

Εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού δήλωσε: «Νομίζω ότι η οικογένεια έχει καταστήσει σαφή τη θέση της. Φυσικά, σεβόμαστε αυτή τη θέση». Πρόσθεσε ότι δεν θα σχολιάσει τους λογαριασμούς του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι για το θέμα μπορεί να τοποθετηθεί η εκπρόσωπός του.

Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο δήμαρχος του Νότιου Γιορκσάιρ, Όλιβερ Κόπαρντ, ο οποίος γνωστοποίησε ότι το γραφείο του είχε επικοινωνήσει με την οικογένεια την Τρίτη. Όπως είπε, οι συγγενείς τού μετέφεραν τον πόνο και την οδύνη που τους προκαλεί το γεγονός ότι βίντεο και φωτογραφίες από τον θάνατο του Τσάπμαν εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να μην προχωρούν σε εικασίες για τις συνθήκες του περιστατικού.

«Αυτές οι εικασίες προσθέτουν στον πόνο που βιώνει η οικογένεια του κ. Τσάπμαν. Οι απαντήσεις θα έρθουν εν καιρώ», δήλωσε.

Η έρευνα των αρχών και η τύχη της τίγρης

Ο Δήμος του Ντόνκαστερ έχει ξεκινήσει έρευνα για την υγεία και την ασφάλεια σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του 23χρονου. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει η δικαστική διερεύνηση του θανάτου στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Ντόνκαστερ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 13:30 το μεσημέρι του Σαββάτου και οδήγησε στην εκκένωση του πάρκου, το οποίο παραμένει κλειστό. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία επαναλειτουργίας του.

Μάρτυρας του περιστατικού ανέφερε ότι είδε τον Τσάπμαν να φορά ακουστικά και να κινείται επανειλημμένα κοντά στον χώρο της τίγρης, προτού εισέλθει σε αυτόν. Βίντεο από κινητό τηλέφωνο, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από τον ίδιο τον νεαρό, φαίνεται να καταγράφει το εσωτερικό του περιβόλου, καθώς πλησιάζει την τίγρη διασχίζοντας μια έκταση με γρασίδι.

Η τίγρη, ένα σπάνιο ζώο του Αμούρ με το όνομα Αλτάι, παραμένει στον χώρο φιλοξενίας της και, σύμφωνα με εκπροσώπους του πάρκου, δεν πρόκειται να υποβληθεί σε ευθανασία.

Ο Νταν Σουέιν, εκτελεστικός διευθυντής του Δήμου για θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, δήλωσε ότι η τοπική αρχή είναι «βαθιά λυπημένη» για το περιστατικό και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του Τσάπμαν, καθώς και σε όσους βρέθηκαν στο σημείο.

Η πορεία του στον χώρο της υποκριτικής από παιδί

Ο Γουίλιαμ Τσάπμαν είχε ασχοληθεί με την υποκριτική από μικρή ηλικία και είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτικές παραγωγές.

Υπήρξε μαθητής της σχολής θεάτρου και παραστατικών τεχνών Jackie Palmer Stage School, στο Χάι Γουίκομ. Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η σχολή τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια.

«Αγαπούσαμε να βλέπουμε τον Γουίλιαμ να μεγαλώνει, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του κοντά μας. Ήταν προνόμιο να αποτελέσουμε μέρος της διαδρομής του και θα τον θυμόμαστε με μεγάλη αγάπη όλοι όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε», ανέφερε.

Η σχολή εξέφρασε επίσης τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους φίλους του για την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που περνούν.

Ως παιδί, ο Τσάπμαν είχε εμφανιστεί στην παραγωγή του ITV «May Contain Nuts», δίπλα στη Σίρλεϊ Χέντερσον, γνωστή στις ταινίες «Χάρι Πότερ», καθώς και στον Ντάρεν Μπόιντ. Είχε επίσης υποδυθεί τον Έντουαρντ Τζένερ στη σειρά του BBC «True Stories».

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