Τελευταία ανατριχιαστικά πλάνα: Τραβάει το βίντεο πλησιάζοντας την τίγρη λίγο πριν του επιτεθεί

Snapshot Ο Γουίλιαμ Τσάπμαν πήδηξε μέσα στον περίβολο με την τίγρη στο πάρκο άγριας ζωής του Ντόνκαστερ και κατέγραψε βίντεο πριν δεχθεί επίθεση.

Η σιβηρική τίγρης Αλτάι επιτέθηκε στον Τσάπμαν, σφίγγοντας το στόμα της γύρω από τον λαιμό του και τον έσυρε μακριά.

Στο βίντεο, ο Τσάπμαν φαίνεται να κάθεται πρόσωπο με πρόσωπο με την τίγρη και να την προκαλεί κλωτσώντας και δείχνοντάς της το δάχτυλο.

Άλλοι επισκέπτες προσπάθησαν να τον αποτρέψουν και να αποσπάσουν την προσοχή της τίγρης, χωρίς επιτυχία.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε οικογένειες με παιδιά, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους. Snapshot powered by AI

Η ταυτότητα του άνδρα που πήδηξε το Σάββατο μέσα στον περίβολο με την τίγρη στο πάρκο άγριας ζωής του Ντόνκαστερ, στο Νότιο Γιορκσάιρ, βρίσκοντας φρικτό θάνατο, αποκαλύπτεται.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» ονομάζεται Γουίλιαμ Τσάπμαν, και κατέγραψε ο ίδιος σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο να περπατάει προς την τίγρη, η οποία βρίσκεται πάνω σε μια ξύλινη πλατφόρμα και δεν φαίνεται ακόμα να τον έχει αντιληφθεί.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ακούγεται ο Τσάπμαν να λαχανιάζει, ενώ μέλη του κοινού τον προτρέπουν να γυρίσει πίσω, με έναν από αυτούς να φωνάζει «Σοβαρά τώρα». Πιστεύεται ότι πήδηξε από μια πλατφόρμα παρατήρησης πριν ο σιβηρικός τίγρης «Αλτάι» τον σύρει μακριά.

Haunting moment man films himself approaching tiger before being mauled to death https://t.co/K0BjAuggG4 — The Sun (@TheSun) October 13, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ποζάρει για μια φωτογραφία με το μεγάλο αιλουροειδές στο παρασκήνιο, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν τραβήξει βίντεο τον εαυτό του να πλησιάζει το ζώο.

Ο Τσάπμαν, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι λίγο παραπάνω από 20 ετών, σε ένα σημείο, καταγράφηκε να κάθεται στο γρασίδι, πρόσωπο με πρόσωπο με το ζώο, δείχνοντας με δύναμη το δάχτυλό του και κλωτσώντας.

Ένας άλλος επισκέπτης φώναξε δύο φορές «Έι!» σε μια προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή του θηρίου, αλλά αυτό έσφιξε το στόμα του γύρω από το λαιμό του άνδρα και τον έσυρε μακριά.

Σε άλλο συγκλονιστικό βίντεο ακούγεται να φωνάζει «Όχι, όχι, όχι!» και «Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα!» καθώς το πεντάχρονο αιλουροειδές όρμαγε επανειλημμένα προς το μέρος του μπροστά σε οικογένειες με παιδιά.

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