«Ήταν σαν να έλεγε: "Έλα εδώ τίγρη, σκότωσέ με"»: Τι συνέβη μετά την τραγωδία στη Βρετανία

Βίντεο που κυκλοφορούν στο Facebook καταγράφουν τον άνδρα να κάθεται δίπλα στην τίγρη, ενώ το ζώο τού επιτίθεται και τον γρατζουνά

Δημήτρης Δρίζος

«Ήταν σαν να έλεγε: "Έλα εδώ τίγρη, σκότωσέ με"»: Τι συνέβη μετά την τραγωδία στη Βρετανία
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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  • Ένας άνδρας εισήλθε στον χώρο ειδικά διαμορφωμένο για τίγρη στο Yorkshire Wildlife Park και έγινε θύμα επίθεσης από το ζώο, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.
  • Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τον άνδρα να γονατίζει, να υποκλίνεται και να κάνει χειρονομίες προς την τίγρη πριν δεχθεί την επίθεση.
  • Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επενέβησαν άμεσα, αλλά ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.
  • Η αστυνομία ενημέρωσε ότι η τίγρη δεν τραυματίστηκε, το πάρκο εκκενώθηκε και οι έρευνες συνεχίζονται.
  • Η αστυνομία ζήτησε από το κοινό να μην αναπαράγει τα βίντεο της επίθεσης λόγω του σκληρού τους περιεχομένου.
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Συγκλονίζει η περιγραφή των τελευταίων στιγμών του άνδρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πάρκο άγριας ζωής Yorkshire Wildlife Park, στη Βρετανία, αφού εισήλθε στον χώρο του ζώου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας φαινόταν να γονατίζει και να υποκλίνεται μπροστά στην τίγρη, λίγο πριν δεχθεί τη μοιραία επίθεση, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο Facebook καταγράφουν τον άνδρα να κάθεται δίπλα στην τίγρη, ενώ το ζώο τού επιτίθεται και τον γρατζουνά. Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές, με τον άνδρα να φαίνεται να προσπαθεί να επικοινωνήσει με το ζώο, λίγο πριν η κατάσταση εξελιχθεί σε τραγωδία.

Ο 22χρονος Άντονι Χαντ, απόφοιτος πανεπιστημίου, και η 21χρονη Σκάρλετ Χόγκαν, εργαζόμενη σε φαρμακείο, βρίσκονταν στο πάρκο για μια ημερήσια εκδρομή και έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

«Έπεσε στο έδαφος και άρχισε να προσεύχεται»

Η Χόγκαν ανέφερε ότι ο άνδρας φαινόταν να βγάζει selfies, προτού πέσει στο έδαφος και αρχίσει να προσεύχεται, αφού είχε εισέλθει στον χώρο της τίγρης.

Ο Χαντ περιέγραψε τις κινήσεις του άνδρα, λέγοντας ότι έμοιαζε σαν να έδινε μια παράσταση μπροστά στους επισκέπτες.

«Κατέβηκε στο σημείο όπου μπορούσαν να τον βλέπουν όλοι από τον κεντρικό χώρο παρατήρησης. Ήταν στα τέσσερα, προσευχόταν και υποκλινόταν στην τίγρη. Ήταν σαν να περίμενε την τίγρη», ανέφερε.

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«Άνοιξε τα χέρια του σαν να της έλεγε να τον σκοτώσει»

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ο άνδρας έκανε χειρονομίες προς το ζώο λίγο πριν από την επίθεση.

«Είχε τα χέρια του ορθάνοιχτα, σαν να έλεγε: “Έλα εδώ, τίγρη. Σκότωσέ με”. Τότε η τίγρη πλησίασε και άρχισε να του επιτίθεται», περιέγραψε.

Ο Χαντ ανέφερε ότι το θύμα προσπάθησε να αντισταθεί και άρχισε να ουρλιάζει, προσθέτοντας ότι η συμπεριφορά του έδινε την εντύπωση πως είχε αποκοπεί από την πραγματικότητα.

«Το τελευταίο πράγμα που είδαμε ήταν την τίγρη να βρίσκεται πάνω στον λαιμό του», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι σοκαρίστηκε τόσο πολύ από τις εικόνες που δεν μπορούσε να αντιδράσει.

«Δεν είχα ποτέ παγώσει έτσι στη ζωή μου, αλλά εκείνη τη στιγμή έμεινα ακίνητος», ανέφερε.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν στις 13:35 του Σαββάτου. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα και ελικόπτερο-ασθενοφόρο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Το Yorkshire Wildlife Park παρέμεινε κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μετά το τραγικό περιστατικό.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ του Σαββάτου, επιβεβαιώνοντας ότι έλαβε αναφορά για άνδρα που εισήλθε στον χώρο των τίγρεων και δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Όπως διευκρίνισε, η οικογένεια του θύματος έχει ενημερωθεί και λαμβάνει υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

Οι Αρχές ξεκαθάρισαν, επίσης, ότι η τίγρη δεν τραυματίστηκε και παρέμεινε στον χώρο της μετά το περιστατικό, ενώ δεν υπήρχε ευρύτερος κίνδυνος για το κοινό.

Το πάρκο εκκενώθηκε μετά την επίθεση και οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται. Παράλληλα, η αστυνομία κάλεσε το κοινό να μην αναπαράγει τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω του σκληρού περιεχομένου τους.

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