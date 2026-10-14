O Τραμπ και η τίγρης: Το ΑΙ βίντεο του Αμερικανού προέδρου που προκαλεί αίσθηση

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που σχολιάζει την τραγωδία σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας.

Στο περιστατικό, ένας άνδρας σκοτώθηκε από τίγρη μετά από εισβολή στον χώρο του ζώου.

Το βίντεο δείχνει τον Τραμπ να παίζει και να αγκαλιάζει μια τίγρη, υπονοώντας την απερίσκεπτη πράξη του νεαρού.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί τα ΑΙ βίντεο για να σχολιάζει με τον δικό του τρόπο διεθνή γεγονότα στην πλατφόρμα Truth Social. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είναι λάτρης και υπέρμαχος της τεχνητής νοημοσύνης και το αποδεικνύει συχνά μέσα από αναρτήσεις του, στην πλατφόρμα Truth Social, όπου ανεβάζει βίντεο ΑΙ, με τα οποία συνήθως σχολιάζει με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο διάφορα γεγονότα που έχουν τραβήξει τη διεθνή προσοχή.

Σε ένα ΑΙ βίντεο που ανέβασε το πρωί της Τετάρτης, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται χωρίς σχόλια στο τραγικό περιστατικό σε ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας, όταν ένας άνδρας πήδηξε μέσα στο περίβολο, όπου βρισκόταν μία τίγρης, με συνέπεια να βρει φρικτό θάνατο από την επίθεση του ζώου.

Στο βίντεο του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος να παίζει και να κυνηγιέται με μία τίγρη, με την οποία στο τέλος αγκαλιάζονται, καυτηριάζοντας εμμέσως την τραγικά απερίσκεπτη κίνηση του νεαρού να εισβάλλει στον χώρο του θηρίου.

President Trump posts an AI video of himself playing with a tiger after posting footage of a man being fatally attacked by a tiger in the UK. https://t.co/UJpYMLqceb — Akayla Gardner (@gardnerakayla) October 14, 2026

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