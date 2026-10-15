Γρεβενά: Παντρεμένος, πολύτεκνος και με εγγόνια ο ιερέας που κατηγορείται για revenge porn

Snapshot Ο 70χρονος ιερέας από τα Γρεβενά ήταν παντρεμένος, είχε τέσσερα παιδιά και εγγόνια και διατηρούσε σχέση με 43χρονη γυναίκα από τη Λάρισα.

Η 43χρονη κατήγγειλε τον ιερέα για απειλές δημοσιοποίησης γυμνών φωτογραφιών της σε περίπτωση χωρισμού.

Ο ιερέας αρνείται την κατοχή άσεμνων φωτογραφιών και υποστηρίζει ότι υπάρχει οικονομική διαφορά και πλεκτάνη εναντίον του.

Σε βάρος του ιερέα σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία, και έχει συλληφθεί.

Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών τον έχει παύσει από τα καθήκοντά του και αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την Εισαγγελία για περαιτέρω ενέργειες. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις για τη σύλληψη του ιερέα στα Γρεβενά, καθώς σύμφωνα με το MEGA ο 70χρονος ήταν παντρεμένος με τέσσερα παιδιά αλλά και εγγόνια, ενώ παράλληλα διατηρούσε ερωτική σχέση με μια 43χρονη από τη Λάρισα.

Ο ιερέας συνελήφθη στην κατοικία του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την άμεση διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.

Η 43χρονη φέρεται να κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για τη συμπεριφορά του, κάνοντας παράλληλα λόγο για απειλές σε βάρος της, δηλαδή πως θα δημοσιοποιούσε γυμνές της φωτογραφίες αν εκείνη τον χώριζε.

Ο ιερέας, από την άλλη, αναφέρει πως δεν έχει στην κατοχή του καμία άσεμνη φωτογραφία και πως έχει οικονομικές διαφορές με τη γυναίκα, αναφέροντας πως το σκηνικό αυτό είναι μια πλεκτάνη που είχε στηθεί για να τον βλάψει.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Να σημειωθεί πως ο ιερέας έχει παυθεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών

Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνει ότι, σχετικά με την υπόθεση κληρικού που υπηρετεί σε αυτήν και για τον οποίο έγινε αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προέβη άμεσα στην απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του.

Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

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