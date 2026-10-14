Γρεβενά: Συνελήφθη ιερέας για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Snapshot Συνελήφθη 68χρονος ιερέας στα Γρεβενά για καταγγελίες revenge porn και απειλές από την 43χρονη πρώην σύντροφό του.

Η σύλληψη έγινε μετά από παρέμβαση εισαγγελέα και προκαταρκτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Στο κινητό του ιερέα βρέθηκαν φωτογραφίες της 43χρονης που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν παράνομα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη 68χρονος ιερέας στα Γρεβενά, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για revenge porn και απειλές.

Σύμφωνα με το Star, ο ιερέας συνελήφθη στην κατοικία του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε την άμεση διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας.

Η 43χρονη φέρεται να κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της για τη συμπεριφορά του, κάνοντας παράλληλα λόγο για απειλές σε βάρος της. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο κινητό τηλέφωνο του 68χρονου εντοπίστηκαν φωτογραφίες της γυναίκας, οι οποίες φέρεται να ήταν αποθηκευμένες στη συσκευή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και εκδικητική πορνογραφία. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του

Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών αποφάσισε την απαλλαγή του 68χρονου ιερέα από τα διοικητικά καθήκοντα.

Ο ιερέας, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν αρνείται ότι υπήρχε σχέση, αλλά υποστηρίζει, πως δεν θα χρησιμοποιούσε σε καμία περίπτωση τη σχέση του με εκδικητικό τρόπο και ισχυρίζεται, ότι ο ίδιος έχει οικονομική αξίωση από την καταγγέλλουσα για χρήματα που εκείνη έλαβε ως προκαταβολή για να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες, τις οποίες όμως δεν παρέδωσε.

Ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών

«Η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνει ότι, σχετικά με την υπόθεση κληρικού που υπηρετεί σε αυτήν και για τον οποίο έγινε αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προέβη άμεσα στην απαλλαγή του από τα διοικητικά του καθήκοντα και στην αντικατάστασή του.

Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες, η Ιερά Μητρόπολη αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας προκειμένου να ενεργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της».

Διαβάστε επίσης