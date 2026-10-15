Τα λευκά σημάδια στα νύχια συνήθως υποδηλώνουν κάποιον μικροτραυματισμό και όχι την ανάγκη για περισσότερο ασβέστιο. Ένα χτύπημα, το δάγκωμα των νυχιών ή ένα μανικιούρ μπορεί να αφήσουν ένα σημάδι, το οποίο γίνεται ορατό καθώς το νύχι μεγαλώνει.

Αυτό που έχει σημασία είναι η μορφή του σημαδιού: μια μικρή, μεμονωμένη κηλίδα ερμηνεύεται διαφορετικά απ’ ό,τι οι πλατιές λευκές λωρίδες ή η λεύκανση που εμφανίζεται σε πολλά νύχια ταυτόχρονα.

Μήπως οι λευκές κηλίδες στα νύχια υποδηλώνουν έλλειψη ασβεστίου;

Οι μικρές λευκές κηλίδες δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη έλλειψης ασβεστίου. Δεν μπορούν να σας δείξουν αν χρειάζεστε ασβέστιο, ψευδάργυρο ή κάποιο άλλο συμπλήρωμα διατροφής.

Μια κλινική ανασκόπηση σχετικά με τις λευκές αλλοιώσεις στα νύχια εξηγεί ότι η συνηθισμένη μορφή με μικρές κηλίδες, γνωστή ως «στικτή λευκονυχία» (punctate leukonychia), προκύπτει συνήθως μετά από τραυματισμό και δεν σχετίζεται με μειωμένα επίπεδα ασβεστίου ή σιδήρου στο νύχι.

Ορισμένες μορφές λεύκανσης των νυχιών μπορεί να συνδέονται με διατροφικά ζητήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μια απλή λευκή κηλίδα αποτελεί ένδειξη κάποιας έλλειψης. Το αν είναι πιθανή κάποια έλλειψη εξαρτάται από τη διατροφή σας, το ιατρικό ιστορικό σας και άλλα ευρήματα, όχι μόνο από την εμφάνιση του νυχιού.

Γιατί ένας μικροτραυματισμός αφήνει λευκό σημάδι;

Ένας τραυματισμός μπορεί να διαταράξει τη διαδικασία σχηματισμού του νυχιού, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το φως διαπερνά την επιφάνειά του. Έτσι, η συγκεκριμένη περιοχή φαίνεται λευκή, αντί να αποκαλύπτει τον ροζ ιστό που βρίσκεται από κάτω.

Ο τραυματισμός μπορεί να είναι τόσο ασήμαντος, που ίσως ούτε καν να τον θυμάστε. Συχνές αιτίες:

Δάγκωμα ή το «σκάλισμα» των νυχιών.

Χτύπημα ενός δαχτύλου σε σκληρή επιφάνεια.

Έντονη πίεση κατά τη διάρκεια του μανικιούρ ή κατά την αφαίρεση τεχνητών νυχιών.

Επαναλαμβανόμενη πίεση στα νύχια των ποδιών από στενά παπούτσια.

Λευκά σημάδια μπορεί επίσης να εμφανιστούν στην επιφάνεια του νυχιού μετά από αισθητικές παρεμβάσεις.

Οι μυκητιασικές λοιμώξεις μπορούν επίσης να προκαλέσουν λεύκανση, η οποία ενίοτε συνοδεύεται από πάχυνση, ρωγμές ή θρυμματισμό του νυχιού. Αυτές οι περιπτώσεις απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση.

Θα εξαφανιστούν τα σημάδια από μόνα τους;

Τα σημάδια που προκαλούνται από μικροτραυματισμούς συνήθως απομακρύνονται καθώς το νύχι μεγαλώνει. Μετακινούνται σταδιακά προς την άκρη, μέχρι να μπορέσετε να κόψετε το τμήμα που φέρει το σημάδι.

Η διαδικασία αυτή διαρκεί μήνες, όχι ημέρες. Ο χρόνος αναμονής εξαρτάται από το πού βρίσκεται το σημάδι και από το πόσο γρήγορα μεγαλώνει το νύχι: τα νύχια των ποδιών μεγαλώνουν πιο αργά από τα νύχια των χεριών. Οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί μπορεί να προκαλέσουν νέα σημάδια, ενώ τα παλαιότερα εξακολουθούν να απομακρύνονται καθώς το νύχι μεγαλώνει.

Αποφύγετε να δαγκώνετε ή να «σκαλίζετε» τα νύχια, διατηρήστε τα περιποιημένα και κομμένα, και φοράτε γάντια όταν χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή όταν τα χέρια σας έρχονται σε επαφή με νερό. Ενυδατώνετε τα νύχια και τις άκρες των δακτύλων και επιλέγετε παπούτσια που δεν πιέζουν τα δάχτυλα των ποδιών σας. Η προσπάθεια να αφαιρέσετε ένα σημάδι στο νύχι τρίβοντάς το μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη.

Ποιες αλλαγές στα νύχια πρέπει να εξετάζονται από γιατρό;

Ζητήστε ιατρική αξιολόγηση εάν ο αποχρωματισμός προς το λευκό είναι ανεξήγητος, εξαπλώνεται ή συνοδεύεται από αλλαγές στο σχήμα ή την υφή του νυχιού. Ορισμένες ενδείξεις που χρήζουν ελέγχου είναι:

Νέες λευκές γραμμές που εκτείνονται σε όλο το πλάτος του νυχιού, ειδικά αν εμφανίζονται σε περισσότερα από ένα νύχια.

Το μεγαλύτερο μέρος ή ολόκληρο το νύχι να αποκτά λευκό χρώμα.

Πάχυνση, θρυμματισμός ή αποκόλληση του νυχιού από το δέρμα που βρίσκεται από κάτω.

Πόνος, ερυθρότητα, αίσθημα θερμότητας ή πρήξιμο γύρω από το νύχι.

Ο εκτεταμένος αποχρωματισμός προς το λευκό μπορεί μερικές φορές να υποδηλώνει αλλαγές στον ιστό κάτω από το νύχι ή κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας. Αν και αυτές οι ενδείξεις από μόνες τους δεν αρκούν για να βγει διάγνωση, δεν θα πρέπει να θεωρούνται αυτόματα ως απλά σημάδια τραυματισμού.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μεταδοτικά τα λευκά σημάδια στα νύχια;

Τα σημάδια που οφείλονται σε τραυματισμό δεν είναι μεταδοτικά. Ωστόσο, εάν η αιτία είναι μια μυκητιασική λοίμωξη, τότε αυτή μπορεί να εξαπλωθεί. Το χρώμα από μόνο του δεν αρκεί για να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων.

Χρειάζεται να κάνω εξετάσεις αίματος;

Όχι απαραίτητα. Συχνά αρκούν η κλινική εξέταση και το ιατρικό ιστορικό. Εάν η αιτία παραμένει ασαφής, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει στοχευμένες εξετάσεις αίματος ή την λήψη δείγματος από το νύχι για τον έλεγχο μυκητίασης.

Συμπέρασμα

Η εμφάνιση κάποιου μεμονωμένου λευκού σημαδιού αποτελεί συνήθως ένδειξη, ότι πρέπει να προσέχετε περισσότερο τα νύχια σας. Αλλαγές που καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια ή είναι ανεξήγητες χρήζουν ιατρικής εξέτασης. Η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής με μοναδικό κριτήριο την εμφάνιση των νυχιών δεν αποτελεί αξιόπιστο τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.

Πηγές: