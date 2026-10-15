Θεσσαλονίκη: Βρέθηκαν νυχτερίδες πεταμένες σε κάδο - Ήταν καλυμμένες με αφρό πολυουρεθάνης

Snapshot Εννιά νυχτερίδες βρέθηκαν στον Σοχό Θεσσαλονίκης καλυμμένες με αφρό πολυουρεθάνης και πεταμένες σε κάδο απορριμμάτων.

Οι νυχτερίδες μεταφέρθηκαν στο Αδειοδοτημένο Κέντρο Περίθαλψης Άγριας Πανίδας για περίθαλψη λόγω σοβαρών τραυμάτων, αφυδάτωσης και υποθερμίας.

Η κατάστασή τους ήταν επιβαρυμένη, καθώς βρέθηκαν την ημέρα αντί για τη νύχτα που είναι ενεργές, με μερικές να μην επιβιώνουν.

Πιθανή αιτία είναι ατύχημα κατά την ανακαίνιση κτηρίου όπου φωλιάζαν, καθώς το υλικό πολυουρεθάνης χρησιμοποιείται σε τεχνικές εργασίες.

Το κέντρο τόνισε ότι η πράξη ήταν κακόβουλη προς προστατευόμενο είδος, χωρίς να μπορεί να επιβεβαιώσει αν ήταν εσκεμμένη. Snapshot powered by AI

Ένα σοκαριστικό θέαμα αντίκρισε ένας κάτοικος στον Σοχό Θεσσαλονίκης την Τρίτη, όταν βρήκε εννιά νυχτερίδες καλυμμένες με αφρό πολυουρεθάνης, οι οποίες είχαν πεταχτεί σε κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με το voria.gr, o κάτοικος της περιοχής μετέφερε τα άγρια ζώα στο Αδειοδοτημένο Κέντρο Περίθαλψης Άγριας Πανίδας (ΚΕΠΕΑΠ), «Δράση για την Άγρια Ζωή/ Action for wildlife» προκειμένου οι άνθρωποι του κέντρου να τα περιποιηθούν.

Σύμφωνα με το κέντρο, οι περισσότερες από τις νυχτερίδες ήταν πλήρως καλυμμένες από το αφρώδες υλικό της πολυουρεθάνης, ενώ κάποιες πιο «τυχερές» είχαν μόνο μέρος του σώματος τους καλυμμένο από το υλικό.

Αρχικά έγινε προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασής τους, καθώς τα ζώα παρουσίαζαν κατάπτωση, υποθερμία, αφυδάτωση, τραύματα και κατάγματα, από την προσπάθειά τους να απεγκλωβιστούν από την πολυουρεθάνη.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η «Δράση για την Άγρια Ζωή», επειδή οι νυχτερίδες ζουν κυρίως τη νύχτα και βρέθηκαν κατά την διάρκεια της ημέρας, η κατάστασή τους ήταν πολύ επιβαρυμένη και δύσκολα αναστρέψιμη. Έτσι μερικές εξ' αυτών δεν τα κατάφεραν.

«Το πιθανότερο είναι ότι έπεσαν θύματα ατυχήματος κατά την πραγματοποίηση κάποιας ανακαίνισης στο κτήριο όπου φώλιαζαν καθώς το υλικό της πολουρεθάνης που βρέθηκε επάνω τους χρησιμοποιείται σε τεχνικές εργασίες. Παρόλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς αν κάτι έγινε εσκεμμένα ή όχι», αναφέρει το κέντρο σε ανάρτησή του, τονίζοντας ότι η πράξη ήταν «αδικαιολόγητα κακόβουλη προς ένα προστατευόμενο είδος».