Χανιά: Κατέρρευσε σκεπή εγκαταλελειμμένου κτιρίου, έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

Snapshot Κατέρρευσε τμήμα της οροφής του πρώην Πολεμικού Μουσείου στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες στα Χανιά.

Το κτήριο είχε καταστραφεί εσωτερικά από πυρκαγιά το 2018 και χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα από αστέγους.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε πάνω από 10 πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο σκύλο για αναζήτηση πιθανών εγκλωβισμένων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη ατόμων μέσα στα ερείπια.

Το κτήριο παραχωρήθηκε στον Δήμο Χανίων το 2024 για μελλοντική αξιοποίηση και στέγαση του νέου δημαρχείου, αλλά παρέμενε εγκαταλελειμμένο. Snapshot powered by AI

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στα Χανιά, καθώς κατέρρευσε τμήμα της οροφής κτηρίου του πρώην Πολεμικού Μουσείου στους παλιούς Ιταλικούς στρατώνες.

Η οροφή κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ωστόσο το 2018 το εσωτερικό του είχε καταστραφεί ολοσχερώς έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το cretalive, υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς το κτήριο χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα από αστέγους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για την ύπαρξη ατόμων μέσα στα ερείπια.

Περισσότεροι από 10 πυροσβέστες με ειδικευμένο εξοπλισμό καθώς και εκπαιδευμένος σκύλος έχουν σπεύσει στο σημείο για την αναζήτηση ατόμων.

Σημειώνεται ότι το κτήριο είχε παραχωρηθεί στον Δήμο Χανίων το 2024, με στόχο τη μελλοντική αξιοποίηση και τη στέγαση του νέου δημαρχείου, ωστόσο παρέμενε εγκαταλελειμμένο εδώ και πολύ καιρό.

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