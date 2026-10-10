Αιγάλεω: Διακοπή κυκλοφορίας - Πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφασμάτων

Συναγερμός σήμανε στο Αιγάλεω, καθώς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο υφασμάτων.

Η διακοπή εφαρμόζεται από το ύψος της Ιεράς Οδού, με την αστυνομία να αποκλείει την πρόσβαση στο σημείο ώστε να κινούνται ανεμπόδιστα τα πυροσβεστικά οχήματα. Στον χώρο επιχειρούν δυνάμεις κατάσβεσης, με τα εύφλεκτα υλικά της εγκατάστασης να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και να προκαλούν έντονο καπνό στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία διοχετεύει τη ροή των αυτοκινήτων σε παρακείμενες οδούς για να αποφευχθεί το μποτιλιάρισμα στους γύρω άξονες. Όπως ανακοινώθηκε, οι οδηγοί που κινούνται προς το συγκεκριμένο τμήμα του Αιγάλεω καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

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