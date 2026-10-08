Φωτιά σε πολυκατοικία στου Ρέντη – Εκκενώθηκαν τα διαμερίσματα 

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Φωτιά σε πολυκατοικία στου Ρέντη – Εκκενώθηκαν τα διαμερίσματα 
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας στου Ρέντη.
  • Εκκενώθηκαν προληπτικά τα υπόλοιπα διαμερίσματα λόγω καπνών που προέρχονταν από υπνοδωμάτιο.
  • Η φωτιά πιθανώς ξεκίνησε από στρώμα, με αιτίες όπως ξεχασμένο τσιγάρο ή φορτιστής κινητού να εξετάζονται.
  • Δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, μεταξύ αυτών και ο ένοικος του διαμερίσματος.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ τα αίτια διερευνώνται από την Πυροσβεστική.
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στου Ρέντη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας.

Οι καπνοί εντοπίστηκαν να βγαίνουν από υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν προληπτικά τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από στρώμα, με ορισμένους να κάνουν λόγο για ξεχασμένο τσιγάρο και άλλους να εξετάζουν το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από φορτιστή κινητού.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και ο ένοικος του διαμερίσματος όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

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