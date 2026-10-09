Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο - Στο νοσοκομείο 30χρονη με εγκαύματα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Θέμιδος.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Μία 30χρονη γυναίκα που διέμενε στο διαμέρισμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο πόδι. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο πριν τις 8:00 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στο κέντρο της πόλης και στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες.

Πριν από λίγη ώρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στην οικία φαίνεται πως διέμενε μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 30 ετών, η οποία διακομίσθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με εγκαύματα στο πόδι.