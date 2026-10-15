Πυρκαγιά σε χρωματοπωλείο στην Τήνο: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χρωματοπωλείο στην Τήνο το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου
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- Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 07:45 και κινητοποίησε 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν επίσης υδροφόρα οχήματα του Δήμου Τήνου.
- Η επιχείρηση αντιμετώπισης της φωτιάς ήταν άμεση και συντονισμένη.
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου σε χρωματοπωλείο στην Τήνο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η ειδοποίηση στο Κέντρο Επιχειρήσεων έφτασε περίπου στις 07:45. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς, με τη συμμετοχή 10 πυροσβεστών και τριών πυροσβεστικών οχημάτων.
Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρα οχήματα του Δήμου Τήνου, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών.
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