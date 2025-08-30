Η Σούζαν Σάραντον σαλπάρει για Γάζα μαζί με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Δεκάδες πλοία με πληρώματα ακτιβιστές θα αναχωρήσουν από την Ισπανία στις 31 Αυγούστου «στη μεγαλύτερη προσπάθεια να σπάσουν την ισραηλινή πολιορκία στη Γάζα», την τρίτη κατά σειρά από τον περασμένο Ιούνιο, και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στους περισσότερους από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους που υποφέρουν από πρωτοφανή λιμό.

Ανάμεσά τους, η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, που θα βρεθεί στο πλευρό της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων γνωστών ακτιβιστών, όπως ανακοίνωσαν σε ένα βίντεο στο Instagram. «Στις 31 Αυγούστου θα ξεκινήσουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια μέχρι στιγμής για να σπάσουμε τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας με δεκάδες πλοία να πλέουν από την Ισπανία», ανέφεραν χωρίς να αποκαλύψουν από ποιο ισπανικό λιμάνι θα αναχωρήσουν. Τα πλοία που θα αποπλεύσουν την τελευταία ημέρα του Αυγούστου θα ενωθούν με άλλα στις 4 Σεπτεμβρίου, από την Τυνησία και άλλα λιμάνια, εξήγησαν οι ακτιβιστές. Η νέα πρωτοβουλία, ονομάζεται «Παγκόσμιος Στολίσκος των Σουμούδων» (επιμονή, στα αραβικά).

Η Τούνμπεργκ έχει ήδη ταξιδέψει με ένα πλοίο του Στόλου της Ελευθερίας, το Madleen, το οποίο αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα τον περασμένο Ιούνιο και συνελήφθη μαζί με άλλους 11 ακτιβιστές και στη συνέχεια απελάθηκαν από τη χώρα.