Ομόνοια: Συνελήφθη 19χρονος που κυκλοφορούσε με πιστόλι, φυσίγγια και ναρκωτικά

Snapshot Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια περιπολίας της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στις 14 Οκτωβρίου 2026.

Ο νεαρός κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Τα όπλα και τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από την αστυνομία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ομόνοιας και στη συνέχεια στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ένας 19χρονος στην Ομόνοια, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 10 φυσίγγια και μικρή ποσότητα κάνναβης.

Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια περιπολίας αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Ομόνοιας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό να κινείται πεζός και του έκαναν έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρήκαν πάνω του ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 10 φυσίγγια και μικροποσότητα κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Ο 19χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.