Συγκλονιστικό βίντεο: Διασώστες σώζουν 92χρονη που ήθελε να αυτοκτονήσει μετά από τηλεφωνική απάτη

Snapshot Ρώσοι διασώστες απέτρεψαν την απόπειρα αυτοκτονίας μιας 92χρονης μετά από τηλεφωνική απάτη.

Η ηλικιωμένη, αναστατωμένη επειδή έδωσε κατά λάθος τα προσωπικά της στοιχεία σε απατεώνες, προσπάθησε να σκαρφαλώσει έξω από το παράθυρο.

Ένα πλήθος αποσπούσε την προσοχή της ενώ οι διασώστες εισήλθαν διακριτικά στο δωμάτιο και την έσωσαν με ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Ρώσοι διασώστες σώζουν 92χρονη γιαγιά από απόπειρα αυτοκτονίας μετά από τηλεφωνική απάτη.

Συγκλονισμένη από το ότι έδωσε κατά λάθος τα προσωπικά της στοιχεία σε απατεώνες, προσπάθησε να σκαρφαλώσει έξω από το παράθυρο.

Ενώ το πλήθος την αποσπούσε, οι διασώστες μπήκαν κρυφά στο δωμάτιο και την τράβηξαν ασφαλή μέσα.