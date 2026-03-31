Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο βαθαίνει: Επιστήμονες εντόπισαν DNA ανθρώπων, ζώων και φυτών

Αυτή η φωτογραφία δείχνει την Αγία Σινδόνη, ένα λινό ύφασμα μήκους 14 ποδιών που κάποιοι σέβονται ως το ύφασμα ταφής του Ιησού, που εκτίθεται στον Καθεδρικό Ναό του Τορίνο, Ιταλία. Το μακρύ λινό ύφασμα με την ξεθωριασμένη εικόνα ενός γενειοφόρου άνδρα αποτελεί αντικείμενο γοητείας και θαυμασμού αιώνων και φυλάσσεται στενά

Η Σινδόνη του Τορίνο παραμένει το πιο αινιγματικό και αμφισβητούμενο αντικείμενο στην ιστορία.

Το κομμάτι λινού υφάσματος, μήκους 4,3 μέτρων όπου φέρεται να αχνοφαίνεται το πρόσωπο του Ιησού, όπως ερμηνεύεται, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες πιστούς Καθολικούς στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Τορίνο, όπου και φυλάσσεται.

Πιστοί παρακολουθούν την Ιερά Σινδόνη, στον καθεδρικό ναό του Τορίνο, Ιταλία (2010) AP/Luca Bruno

Στη νέα τους μελέτη, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας βρήκαν DNA από διάφορες πηγές στο ύφασμα. Αυτό περιλαμβάνει πολλούς ανθρώπους, καθώς και ζώα, φυτά και μύκητες.

«Η έρευνα αυτή παρέχει πρωτότυπες πληροφορίες σχετικά με την ποικιλομορφία του DNA που εξήχθη από δείγματα που συλλέχθηκαν το 1978 από τη Σινδόνη του Τορίνο, αποκαλύπτοντας τη βιολογική του πολυπλοκότητα μέσω αυστηρών αναλύσεων DNA και μεταγονιδιωματικών αναλύσεων», εξήγησαν οι ερευνητές.

«Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τις συνθήκες συντήρησής του και τις περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις, προσφέροντας πολύτιμες προοπτικές σχετικά με τις γενετικές παραλλαγές που εντοπίστηκαν, οι οποίες προέρχονταν από πολλαπλές βιολογικές πηγές.»

Ωστόσο, η γνησιότητα του σινδόνη έχει αμφισβητηθεί επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των ετών.

Στη μελέτη τους, η οποία δημοσιεύθηκε ως προδημοσίευση στο bioRxiv, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Gianni Barcaccia, ανέφεραν: «Η πραγματική φύση του Σινδόνη έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων συζητήσεων μεταξύ ιστορικών, θεολόγων και επιστημόνων.

Έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις σχετικά με την προέλευσή του, αλλά μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει καταφέρει να προσδιορίσει με βεβαιότητα πότε και από πού προέρχεται αυτό το υφάσμα».

Οι ερευνητές ανέλυσαν DNA που εξήχθη από 12 δείγματα που συλλέχθηκαν από το Σινδόνη το 1978.

Δεδομένου του αριθμού των ανθρώπων που έχουν αγγίξει το Σινδόνη, οι ερευνητές δεν εξεπλάγησαν όταν ανακάλυψαν «σαφή ίχνη» σύγχρονης μόλυνσης από DNA.

Ωστόσο, αυτό που ήταν πιο εκπληκτικό ήταν η ποσότητα παλαιότερου ανθρώπινου DNA που βρέθηκε στο Σινδόνη.

«Οι αναλύσεις μας αποκάλυψαν διάφορες ανθρώπινες γενεαλογικές σειρές μιτοχονδριακού DNA, μεταξύ των οποίων μία που είναι διαδεδομένη στη Δυτική Ευρασία και μία άλλη που επικρατεί στην Εγγύς Ανατολή», εξήγησαν οι ερευνητές.

Δυστυχώς, αυτό υποδηλώνει ότι ίσως δεν καταφέρουμε ποτέ να διαπιστώσουμε αν το Σινδόνη χρησιμοποιήθηκε πράγματι για να τυλίξει το σώμα του Ιησού, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Εκτός από ανθρώπινο DNA, οι ερευνητές βρήκαν ίχνη από πολλά ζώα, συμπεριλαμβανομένων γατών, σκύλων, κοτόπουλων και αγελάδων.

Αν και αυτό μπορεί να μην ακούγεται σημαντικό, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκάλυψη του μυστηρίου της προέλευσης της Σινδόνης.

«Όσον αφορά στο ταξίδι της Σινδόνης, η παρουσία κόκκινου κοραλλιού, ζώων εκτροφής (π.χ. κοτόπουλα, αγελάδες, χοίροι, κατσίκες, πρόβατα, κουνέλια, άλογα) και οικιακών γατών και σκύλων υποδηλώνει μεσογειακή προέλευση ή διέλευση από μεσογειακές περιοχές», εξήγησε η ομάδα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι το ύφασμα περιείχε ίχνη DNA από καρότα και δημητριακά – καλλιέργειες που συνήθως δεν συνδέονται με τη Μέση Ανατολή.

«Η επικράτηση μεσογειακών καλλιεργειών και η απουσία τυπικής χλωρίδας της Μέσης Ανατολής εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το γεωργικό τοπίο την εποχή που δημιουργήθηκε το Σινδόνη ή χρησιμοποιήθηκε ως σάβανο», πρόσθεσαν οι ερευνητές.

Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το Σινδόνη του Τορίνο έχει μια «πολύπλοκη ιστορία».