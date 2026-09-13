Φωτιές: 26 σε ένα 24ωρο - Σε πέντε μέτωπα συνεχίζεται η μάχη της Πυροσβεστικής

Η ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα 

Μάνος Χατζηγιάννης

Φωτιές: 26 σε ένα 24ωρο - Σε πέντε μέτωπα συνεχίζεται η μάχη της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 21 κατασβέστηκαν άμεσα.
  • Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε πέντε ενεργά μέτωπα.
  • Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από ανακριτικά γραφεία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
  • Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλειά τους.
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Για ακόμη μια μέρα αρκετές ήταν οι αγροτοδασικές φωτιές εντός του τελευταίου 24ωρου.

Όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση της Πυροσβεστικής: Από Ω/18:00/12-09-2026 έως Ω/18:00/13-09-2026ΔΤ 6283a 13/09/2026 18:09 147Από Ω/18:00/12-09-2026 έως Ω/18:00/13-09-2026 εκδηλώθηκαν 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 21 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 5.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

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