Global Sumud Flotilla: Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών - «Όλοι οι Έλληνες είναι καλά»

Στο Τελ Αβίβ βρέθηκε αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας προκειμένου να επισκεφθεί το κέντρο κράτησης όπου κρατούνται 27 Έλληνες πολίτες, μέλη του στολίσκου «Global Sumud Flotilla». Η επίσκεψη είχε ως στόχο την παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης και την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.

Η ελληνική αντιπροσωπεία, υπό την ηγεσία της Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, διαπίστωσε ότι οι κρατούμενοι είναι σε καλή κατάσταση. Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, εργάζεται εντατικά για την ταχύτερη και ασφαλέστερη ολοκλήρωση των διαδικασιών που θα επιτρέψουν τον επαναπατρισμό τους.

Παράλληλα, με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, εκδόθηκε έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας προς τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα. Το διάβημα αναφέρεται στην απαράδεκτη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού, η οποία στρεφόταν κατά των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο, συμπεριλαμβανομένου και μέλους του ελληνικού Κοινοβουλίου. Στο διάβημα ζητείται η άμεση και ομαλή διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, καθώς και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Η ελληνική κυβέρνηση τονίζει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο των διεθνών σχέσεων και είναι υποχρέωση κάθε κράτους να την διασφαλίζει. Η υπόθεση των27 Ελλήνων πολιτών, που κρατούνται στο Ισραήλ λόγω της συμμετοχής τους στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», παρακολουθείται στενά, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται για την επίλυση του ζητήματος.