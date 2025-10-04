Global Sumud Flotilla: Τι θα γίνει με τους κρατούμενους ακτιβιστές

Το Ισραήλ πάγωσε τις επιχειρήσεις στη Γάζα μετά το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ, όμως ερώτημα είναι τι θα γίνει τελικά μετά την ισραηλινή αναχαίτιση δεκάδων πλοίων του Global Sumud Flotilla που επιχειρούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Ο επανδρωμένος με ακτιβιστές στόλος, στον οποίο υπήρχαν και Έλληνες, κατελήφθη από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Εκατοντάδες μέλη του πληρώματος κρατούνται και το ερώτημα είναι πότε τελικά θα αφεθούν ελεύθεροι και τι ισχύει στην περίπτωσή τους.

Το Reuters δημοσίευσε μια λεπτομερή ανάλυση των νομικών συνεπειών για το συλληφθέν πλήρωμα, αλλά και γενικότερα του τι μέλλει γενέσθαι.

Τι συνέβη σε παλαιότερες προσπάθειες προσέγγισης των παλαιστινιακών εδαφών

Σύμφωνα με τα βήματα που ακολούθησε η ισραηλινή κυβέρνηση σε προηγούμενες προσπάθειες παραβίασης του παλαιστινιακού αποκλεισμού, οι ακτιβιστές θα οδηγηθούν στο Ισραήλ. Ορισμένοι από αυτούς, όπως η Σουηδή οικολόγος Γκρέτα Τούνμκπεργκ, είχαν συλληφθεί και παλαιότερα προσπαθώντας να προσεγγίσουν τη Γάζα. Οι συλληφθέντες δε διώχθηκαν ποινικά, όμως διατάχθηκε η απέλασή τους.

Στην περίπτωση της προηγούμενης αποστολής που συμμετείχε και η Τούνμπεργκ, τον Ιούνη του 2025, η ίδια και ακόμη τρεις ακτιβιστές παραιτήθηκαν από το δικαίωμα να καθυστερήσουν την απομάκρυνσή τους από τη χώρα για 72 ώρες και απελάθηκαν άμεσα. Αντιθέτως, οκτώ άλλοι ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Γαλλίδα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρίμα Χασάν, οι οποίοι συμμετείχαν στον τελευταίο στόλο, αρνήθηκαν να υπογράψουν τις διαταγές για απέλαση και δήλωσαν πως ουδέποτε είχαν πρόθεση να εισέλθουν σε ισραηλινό έδαφος, αλλά μεταφέρθηκαν βιαίως εκεί από τις Αρχές.

Αυτοί οι ακτιβιστές είχαν συλληφθεί κοντά στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και παρουσιάστηκαν ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο επικύρωσε την απέλασή τους και τους απαγόρεψε να επιστρέψουν στη χώρα για 100 έτη, σύμφωνα με τους νομικούς του εκπρόσωπους. Στην περίπτωση της Ρίμα Χασάν μάλιστα, όπως δήλωσε ΜΚΟ που την εκπροσωπεί, κατά τη διάρκεια της σύλληψής της κρατήθηκε για λίγο σε απομόνωση.

Ποια η διαδικασία από την ταυτοποίηση ως τη μεταφορά στις φυλακές

Η νομική διευθύντρια της Adalah Σουχάντ Μπίσαρα, μιας οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικό κέντρο στο Ισραήλ η οποία έχει εκπροσωπήσει συλληφθέντες του στόλου βοηθείας, δήλωσε την Πέμπτη (2/10) στο Reuters πως η ομάδα της περίμενε την άφιξη των συλληφθέντων που διανυκτέρευσαν στο λιμάνι της Ασντόντ, 40 χλμ βόρεια της Γάζας.

Σύμφωνα με την ίδια, μόλις φτάσουν θα ταυτοποιηθούν και θα μεταβούν στην Υπηρεσία Μετανάστευσης, απ' όπου θα οδηγηθούν στις φυλακές, πιθανόν στην Κετζιότ στο νότιο Ισραήλ. «Η κύρια ανησυχία μας σε αυτή τη φάση, φυσικά, είναι η ευημερία τους, η υγεία τους, ώστε να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα λάβουν νομικές συμβουλές πριν τις ακροάσεις στο Δικαστήριο Μετανάστευσης και ενώ είναι σε ισραηλινές φυλακές», είπε.

Παρόλα αυτά, ο Ισραηλίτης εμπειρογνώμονας διεθνούς δικαίου του Πανεπιστημίου Sciences Po στο Παρίσι Όμερ Σατς, υπογράμμισε πως οι συγκεκριμένες φυλακές είναι τύπου υψίστης ασφαλείας, γνωστές για τις απάνθρωπες συνθήκες τους και πως δε συνηθίζεται να κρατούνται για υποθέσεις μετανάστευσης στις συγκεκριμένες. Επεσήμανε ωστόσο ότι αυτό πιθανό να συμβαίνει για αποφυγή γραφειοκρατικού κολλήματος κατά τη διαδικασία επεξεργασίας 500 ατόμων από το Ισραήλ.

Τι ισχύει για όσους έχουν συλληφθεί ξανά

Η Adalah σε παλαιότερη ανακοίνωσή της για το νομικό προτσές της υπόθεσης είχε αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι οι ισραηλινές Αρχές πιθανότατα διαθέτουν αρχείο των συμμετεχόντων στους στόλους βοήθειας προς τη Γάζα, οι συλληφθέντες δεν αντιμετωπίζονται ως υπότροποι, αλλά υπόκεινται στην καθιερωμένη διαδικασία της βραχύχρονης κράτησης και απέλασης.

Ωστόσο, τόνισε ότι πρόσφατα έχουν υπάρξει προτάσεις από διάφορους ισραηλινούς αξιωματούχους, όπως ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ, για παρατεταμένη κράτηση των ακτιβιστών. «Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι οι ακτιβιστές ενδέχεται να αντιμετωπιστούν πιο αυστηρά από τις προηγούμενες αποστολές», συμπλήρωσε.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών απέφυγε να απαντήσει άμεσα στις επίμονες ερωτήσεις του Reuters για τους συλληφθέντες, περιορίζοντας τις δηλώσεις τους στο ότι τα μέλη του πληρώματος του στόλου προειδοποιήθηκαν από τις Αρχές ότι πλησιάζουν σε εμπόλεμη ζώνη με ισχύοντα λιμενικό αποκλεισμό και τους ζητήθηκε να αλλάξουν πορεία και να παραδώσουν τις προμήθειες ώστε να παραδοθούν από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.